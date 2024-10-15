「儍女」江旻憓提供笑料

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前日（13日）沙田馬場相當歡樂，因全港精英運動員傾巢而出，參與「巴黎奧運中國香港隊盃日」。

馬會為贊助精英運動員的大金主，主題日當然全體操入場？

馬會素來都是支持運動員的大金主（老友，我都捐唔少㗎 ！ ），所以，全部運動員穿整齊制服出席。其中一位特別搶眼，正是身兼馬會職員及金牌得主雙重身份的江旻憓。

記者見到佢，當然「扑咪」啦。問佢喺馬會做成點，結果，出現「災難」與「笑料」。如今江小姐身份為馬會公關部中高層，理應知道乜係「公關」。點知⋯⋯

各位，在互聯網年代，你講咗乜，立時會通天，有片有聲，冇得改，所以，任何大人物受公關訓練時，必會知道千祈咪亂講嘢，更不能乜都「有嗰句講嗰句」，而只可講合乎身份的答案，否則，隨時禍從口出。

記者問江旻憓馬會份工做成點？嘩嘩，佢真真直腸直肚答：「好難呀，好辛苦呀，我要成日要睇人面色⋯⋯」

知道講錯嘢，立即大笑兜住。

真大鑊，雖然之後佢醒返，以笑遮醜，但一切已「記錄在案」，大件事。

未到散場，我肥碌手機已經彈出佢原汁原味答記者的片。傳俾我的，正是一位香港著名大狀。大狀本色，慣咗字字度過先講，更擅長捉對手字蝨。一聽江小姐答案，評語正是：「碌sir，死得，佢竟然在媒介面前投訴同事、上司及客戶。呢句好難好辛苦，上司及同事聽到會有乜反應？至於成日要睇人面色，更似機關槍掃射，以上人等，無一倖免，全部被對號入座。」

江小姐口中的難及辛苦，遠遠未及漫畫中的人物，其實，通香港都係！

咦，咁搞法，會否有N人個心立即變「嬲你唔知，話你唔好意思」呢？真真弊弊弊。

昨天早上，段片更瘋傳，網上留言萬千，當然全部針對江旻憓。一方面，個別人對佢攞金牌後爆出的個人學歷資料，甚有意見，早早想搵位窒佢（未必公平！）。

另方面，亦挑起好多日日要「睇人面色」的打工仔的情緒，自然反應是：「大姐呀，人人出嚟打工都要睇面色㗎啦，乜唔係份人工包埋嘅咩（N個老細都會對下屬這樣「安慰」的）？」

唔難，唔辛苦，唔使睇人面色，只有一個「工作」地方，你屋企！

其實，睇面色，根本全世界任何圈都秒秒鐘發生。請你話我知，有邊個完全唔睇面色？

睇面色，睇眉頭眼額，從來就是生活中的基本功！

普通人要睇上司及客戶面色；政客要睇對手面色；強如總統都要睇選民面色。就算普京咁巴閉咁「獨裁」，去到平民地方例如街市，蟻民同樣可以黑口黑面唔睬你就唔睬你，難道你拉佢坐監？

小弟的留言版最過癮抵死評語：佢打劍成日帶住面罩，當然唔使睇人哋面色啦；快啲搵個有錢仔嫁鬼咗佢咪唔使睇面色囉；唔係FA？三十幾歲人先知打工要睇面色？乜做運動員唔使睇人面色嘅咩？

望江小姐經一事長一智，而上司譚志源，也要好好替佢私人補習，咪再有「亂噏」的下次啦。

譚志源今次要替汪小姐心理輔導加補公關課了。







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