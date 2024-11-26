香港捱世界，外邊歎世界

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今日的標題，正是近兩年香港人的真實寫照，有無唔正常？百分之一千正常！

凡周末，機場及回內地關卡逼爆，已成常態，漏走幾多錢，你知嗎？

小時長輩教誨，一樣切忌做——長他人志氣，滅自己威風。

長大後，我不停思考及見證，的確，無論在國與國、城市與城市、機構與機構、部門與部門之間，若處於競爭狀態時，就要分敵我，幾大不為敵人鼓掌，當然也不會矮化自己。

不過，這只是表面的。假若自己真的不威風，絕不能對內也自己呃自己，反之，必須查找不足，密密練兵，將自己弱項減少、強項加大，如此，才有致勝機會。

事實，無論你點樣「說好香港故事」，在旅遊方面，真的輸晒。

遠在曼谷的按腳大嬸，也可一語道破香港人放假即「雞飛狗走」的原因。

輸在乜？不用教授專家做調查，簡簡單單一位曼谷足浴大嬸，已可直指中心，講出當中致命要點：「近兩年，你哋香港人大量湧來，個個都話泰國人服務質素高，多笑容有禮貌，酒店又靚又抵住，泰國菜更是美味，兼且處處有按摩，最重要乜都平香港一半。仲有⋯⋯呢處真正自由自在啊！」

係咪三幾句，已講出所有重點？

其實，一出曼谷機場，已見人頭湧湧，有種濃濃的嘉年華氣氛，來自四方八面的遊客，包括歐洲各國、中國（當然包括台灣、香港）、日本、韓國、新加坡、馬來西亞⋯⋯個個面容開開心心。這種感覺，你感染我、我感染你，絕不是政府的長官意志可以營造出來的，純是一種早早植根的文化。

曼谷機場天天逼爆，各國遊客懷著興奮心情入境。

事實，近年香港人走勻內地、台灣、日韓及泰國後，你實在無法不「長他人志氣」。將心比心，若你是遊客，會不會來香港？香港人則倒轉，一放大假，就立即「雞飛狗走」，將在香港努力賺回來的錢，在外邊大花特花，一切有緣有故！

香港人一定記得，回歸之前及之後的初期，香港是一個百花齊放的國際城市，有一種獨特的道地文化，全球人都想來這裏睇一睇，感受一下。

如今，這種百花齊放的氣氛安在？你問我，我問邊個？咁啦，你去曼谷一轉，就能體會到。

那是一個充滿包容、笑容、禮貌及自由的城市，這只是基本的吸引，如今再加上事事便宜，吸引的景點處處，再事事方便遊客（香港？你單睇個郵輪碼頭已經羞家死！），你是遊客，你也會想去。現今的香港，有幾多方面要「動起來」呢？

看看曼谷機場遊客的盛況，再看看啟德郵輪碼頭的冷清及混帳交通安排，真的有點愧為香港人。

自己長自己志氣，無用嘅，一定要痛定思痛，認真查找不足，再從骨節穴位落針。

無論從哪一個角度看，香港旅遊業都不應該搞成咁，但如何重建這個國際城市的百花齊放、自由自信呢？

其實，不少人內心都知點樣可以重新創造香港的國際級魅力，但是若未能齊心配合天時地利人和，暫時只好繼續出現香港人捱完世界後，立即「無處不旅遊」，無奈眼白白睇住大量消費流走。







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