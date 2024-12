加入最愛專欄 收藏文章

中學時,讀到一句英文,深入腦海,但卻無乜特別感受,正是——Hope for the best, prepare for the worst。單睇字面,已易明白。

有些名句,應釘在牆上,讓自己記一世。



點解當年無感受,當然是因年輕無敵,大把光陰,更重要,自己由家庭經濟到讀書天份,皆處非常低層次,故此,已經相當「worst」,唔使「prepare」也。

不過,經過幾十年捱吓捱吓,終於踏入收成期,與很多童年老友一樣,生活未算the best,但已very good。

但呢種very good狀態,也會導致自己墮入另一句明言——Complacency Kills。

即當你過分滿足現狀時,會很大機會失去危機感,以為一切日後皆奉旨繼續如此。

係真唔係真?當然唔係!尤其退休後,邁向70歲或更大年紀,身體的變化,絕對不會以你個人意願為依歸。故此,長者應為自己身後一切做好部署,此乃為自己,也是為親人應做的事。

踏入銀髮階段,無論幾健康,也應為離世後一切作好部署。

近來不少有心人一再提醒,銀髮族,除審慎理財,確保自己晚年經濟安穩外,更應認識及落實退休三寶——平安紙、授權書及預設醫療指示。後者將成法例,讓病人清醒時可以定下意願。

原來不少成功人物,包括標榜自己是知識分子的,皆對談離世充滿避忌,從而忽略應做的準備,結果禍及後人。

本來一直覺得,現代人自己會理智地早為身後作一切部署。豈料,過去幾年四出做退休分享會及與老友、老同學以至老同行傾起,弊弊弊,原來,就算是高官、專業人士、總裁人馬、演藝明星⋯⋯本全部是知識分子,但去到為人生終結作準備時,卻大部分不願面對,尤其對退休三寶更是矇查查。

早早安排好退休三寶:遺囑、授權書及預設醫療指示,即可安心享受人生餘下的美好日子。

原因個個覺得自己一直正常無事,毋須早立遺囑,且一直有充足能力理財,又或早與太太開咗聯名戶口互相照應,一切可安然放心。

這當然錯錯錯。首先,任何律師老友肯說亮話時,都會告知,無立遺囑的後遺症,輕則有事時子女無法取得你的積蓄,更可能完全不知你有何積蓄,弄至財富大量蒸發。

其次,沒有遺囑,可能令後代陷入爭產大戰,家庭分裂,變成世仇。這是你願見到的嗎?

另外,授權書也是極度重要,我就親眼見證幾位老友,本來健健康康,突然在外地遭逢意外,變植物人,又或在香港中風,全部於毫無心理準備下失卻理財能力。但此時,卻要支付大量費用作緊急醫療及日後長期護理。人失去知覺,怎能動用銀行內的財富?於是,就變成有錢而無得用,禍延家人空着急。

假若早早做咗授權書,立即可以有法定者替你安排一切費用,緩解所有急切情況。

當然,最後更要為自己做預設醫療指示,有法可依下在最低痛苦情況中離世,不必被「強迫」無止境下繼續被折磨(美其名維持生命)。

一切一切,皆要自己主動及早安排,否則,後悔就太遲喇。







