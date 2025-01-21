派利是——堅決唔派vs追住嚟派

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一年一度，又到要換新銀紙、入利是封、互相恭喜再派利是的日子。

派利是，本屬傳統習俗，人人會/應做，以前我以為係，但原來唔係。

派利是，是充滿暖流的傳統。

尤其出社會工作後，見證某幾位同事，過年前幾個月定必搶先申請大假，原因係唔想派利是，一於放到年初十後，人人早早開晒工再無氣氛互相恭喜時才出現，正牌孤寒鐸叔/嬸。

呢種人，一年咁做無人覺，但當年年係咁時，你話形象在低層同事眼中會如何呢？

另有一位更是離晒大譜，公開聲明：「我唔信亦唔支持呢類無謂習俗，實在多餘，請大家新年唔好恭喜我，就算你恭喜，我都無利是派。」 你話嘞，咁都做得出，人際關係又點可能會好？

有些cheap人竟可人人恭喜佢後，堅決不派利是，人緣差，純自己攞嚟。

講番自己又如何，80年代初結婚，就要派利是，睇住通脹，一邊升就一邊加。以前仲可以用5蚊大餅、10蚊及20蚊紙，好快，硬嘢已被人笑，於是，改10蚊起跳，一升就到20蚊及50蚊。

踏入2000年代，10蚊雞又唔掂了，一律20蚊開始，然後50、100，至今仍如是。

幾十年過去，我的利是，視乎親疏，由$2演變到$1000都有。

派利是的心態，也不停轉變。以前公司有幾百員工，若人人20蚊利是，真真頂唔順。於是策略是，凡你埋嚟恭喜我，我就派，否則，大家擦身而過也當無事發生。

不過，後來個人經濟開始改善，又漸漸體會到「施比受更有福」，開始主動向所有年輕同事派，無乜工作關係的20蚊，朝朝見的則50或100，總之，既然大家日日相處，就要開開心心。

直至2000年後，再進一步，就是凡新年出門前衫袋先塞滿20蚊利是，追住人派、通街派、你唔恭喜我都派，包括茶記阿姐、掃街阿叔阿嬸、商場洗廁所阿伯、便利店收銀員⋯⋯凡與我每日碰頭的，通有。

掃街阿姐、酒樓侍應及便利店職員，皆我追住派利是對象。

當然，替我理髮、照顧狗仔、抹車⋯⋯的，更一律50。

仔女又如何？畀咗超過30年100，今年大升水，決定加五倍，即今次新年向我拜年後，就大牛一張，哈哈哈，開心。

咁，全年最重手的，畀邊個？一共送出兩張金牛，第一封畀家中菲傭姐姐，佢已服務我家廿多年，由年輕做到中年，已是家人一樣，佢離鄉別井辛勤服務，當然要有賞。

另一隻金牛又如何？嘻嘻，畀冧完佢例必有「回報」的一生一世相伴甜心——老婆大人！

最大兩封利是封畀老婆大人及Sally姐姐，家中兩大支柱也！

年年派派派，愈派愈快樂！







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