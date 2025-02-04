加入最愛專欄 收藏文章

志願，是否個個人都有？難以肯定。尤其踏入現今年代，究竟「躺平」又是否一個志願呢？

我輩小學時，人人要寫下「我的志願」。

我輩50年代出生，有一套既定的價值觀，尤其男生，必定要有遠大的理想。故此，入讀小學時，必須寫下「我的志願」（究竟7、8歲識乜？搞笑，今日的男生，可能到30歲仍一嚿雲，完全未知做人為乜及自己想做乜，你身邊可有三五十個？），人寫我又寫，結果，幾乎千篇一律：飛機師、醫生、律師、工程師、警察⋯⋯其實，這正正全部是上一代對下一代的期望，而未必是小小心靈的選擇。

現今一代年輕人的「我的志願」，除飛機師外，幾乎全面改變了50、60年前的價值觀。

好了，到17、18歲時，開始有思想了，同學間互相傾談時，發覺志願闊得多了，但仍離不開做公務員（尤其AO）、大集團（尤其英資）管理層、傳媒、拍電影、銀行、廉政公署（最多熱血青年嚮往）、學者⋯⋯

長大後才發覺，很多時「我的志願」是個白日夢。

究竟，我輩畢業後，有幾多真正做到「我的志願」？有意志的，八成！

不過，當大家入到「我的志願」行業時，起碼一半發覺，原來想象與現實是兩個世界。有些後悔，但咬咬牙捱到退休，包括律師、公務員、社工、教師⋯⋯甚至醫生護士，有些則中途抽身而出轉行。當然，也有不少在「我的志願」行業中成為翹楚。

真正做到「我的志願」工作時，可能原來是惡夢一場。

幾十年「殊」一聲過去，最近與大群舊同學團年，全部70歲過外，退晒休，正在享受/步向人生最後一段日子。年紀雖大，但百厭心態未改，坐埋隊多兩杯就亂鬼咁噏，噏吓噏吓，有人提出大家講講若有機會變回17歲，「我的志願」可有變改？

結果相當搞笑，且抽三個退休前成功人士樣辦，看看佢哋的心態。

大集團前總裁肥佬A：「我最想做財經演員，又或美其名的財經評論員，可以日日在各式媒介吹水亂噏，知啲唔知啲下評論各上市公司的投資潛質。自己唔買叫人買，衰咗唔使上身負責，你話幾過癮！我揸fit公司時，經常見到班友仔在毫無深入研究及分析下亂吹，但仍然有媒介畀地盤佢哋，真係好羨慕。下世投胎的志願，就是做財經演員。」

財經評論員人人做得，可以亂噏，故質素參差，例如我這「二打六」。

馬會退休高層高佬B：「哈哈哈，肥A，我同你真係心靈相通！小弟志願，下世投胎做馬經佬，美其名是馬評家。班友真真happy，可以亂噏畀貼士，贏咗就大鑼大鼓大吹大擂，輸咗就賴騎師造馬拉馬，又話馬會高層有份搞局，不過完全唔使有確實證據，你話幾過癮，諗吓都開心死！」

馬評人似驃叔般有真材實料的，並不太多。

前高官大隻C：「哈，原來個個下世都想做可以亂噏唔使負責的『專業』。我呀，最想做係解籤佬！揸住支籤就車公或黃大仙上身，點紅點綠，點錯路就賴車公及黃大仙唔靈。做局長制訂政策，可以咁玩法就正到飛起嘞！」

籤是死的，口是生的，解籤工作，令局長們羨慕。

各位，你可知，不少七十開外前高管抑壓幾十年，亂噏起來，簡直似食咗「太空油」咁癲㗎！







《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇