加入最愛專欄 收藏文章

談整容,談膠面,一定會觸動不少人的避忌。點解?因無乜邊個整完容變膠面後,想人知道佢有做過手腳。故此,一大群人聚會,尤其有陌生人士在場,最好避免將話題觸及整容或膠面。

網上整容失敗個案及圖片多不勝數,這個,已經是最沒殺傷力的了。

不過,就算唔講,但見慣一個藝人,尤其男的,若已經幾十年,必完全見證佢面容的變化,喂,突然有一日,竟然一副硬膠面孔出現螢幕,看到時怎也會打個突,然後靜靜問句:「搞乜呢?」

每次入戲院,正場播放前,例必有位明星警告,切勿偷拍,因屬刑事,兼會摧毁影業。說時正義凜然,非常有說服力。

這條片,拍咗不足十年,場場不停播,早已深入民心。只是⋯⋯播完開正場,若主角又係佢時,就會發覺⋯⋯唉⋯⋯點解有呢個決定?

自然老與硬膠老,早已在不少圈子私底下討論。因硬膠面日比日多,證明不少人拒絕接受正常地慢慢老去,改而希望將皮膚皺紋用整容科技將其消失,令面部freeze。但頸部及手部皮膚又如何?也會變鬆變殘的呀,如此,即會有點怪怪的,而這個怪怪的,隨著一個人再老下去,將更嚴重化。

多年前,某人的一句話,如雷轟頂,正是The Body Shop創辦人Anita Roddick公開表示,從不靠整容及化妝品,只接受優雅地老去及保護皮膚。佢強而有力咁話:「若你不想有皺紋,就應該由零開始不要快樂地笑!」(If you didn’t want to get wrinkles , you should have stopped smiling years ago!)

The Body Shop創辦人Anita Roddick清楚指出,有皺紋是正常不過的變化,搞三搞四以為可以令其不出現者,儍儍哋!

香港電影電視圈中有哪幾個男藝人近年突然變膠面,當然無謂開名,私隱也,但願意接受自然老的,倒可提一提,表表者為林子祥及胡楓。佢倆如今亮相螢幕,是否仍令人看得舒服又自然呢!

林子祥及胡楓的自然老,令人看得舒服。

今次想起這主題,因最近睇咗兩套有層次有境界的電影,一為《隔壁的房間》(The Room Next Door)及《完美物質》(The Substance)。

兩套片由三位拍了幾十年電影的影后級女星擔演,全皆六十開外,分別為蒂達史雲頓(Tilda Swinton)、茱莉安摩亞(Julianne Moore)及狄美摩亞(Demi Moore)。

頭兩位,正是優雅又自然老去的代表人物。在《隔壁》中,無論遠鏡近鏡、有化妝無化妝,皆見日月留痕,但令人看得異常舒服,因佢哋接受天然變化的自己。

蒂達史雲頓及茱莉安摩亞接受自然地老去,非常順眼。

相反,狄美摩亞又如何?不能騙任何人,在《完美》中,佢完全豁出去,經常不化妝甚至三點盡露,觀眾就可非常清楚,佢由頭到腳,有多少整過的痕跡。

迪美摩亞不斷整呀整,結果青春與佢嘅距離愈搞愈遠。

當然,一切都是Demi的選擇。但作為觀眾,付費入場,除看到明顯分別外,總會有Anita Roddick的感覺:人,還是自自然然地老去更好,順天而行,永遠較好看。







【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情