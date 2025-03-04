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11年前退休後，誤打誤撞，搖身由電台主持變「退休達人」，主因是將個人60歲後的心路歷程、人生體驗、理財分析寫成書出版，之後，就開始接受訪問及不停出席講座分享，一點一滴，累積起一個「專家」形象。

這三本書將我塑造成「退休達人」

對，我真的很緊張好朋友懂不懂退休理財，因眼見不少揸住一千幾百萬退休金，基於人性中的貪婪及無知，錯誤地以為投資與發達有個等號，結果，很快就蝕去大部分畢生儲下的財富，以至惶恐終日。

不少退休老友，揸大筆退休金，因貪心及無知，被騙徒呃去大部分。

小弟心願，係幫得一個得一個，只要你願意，就會出手協助，起碼替老友們止蝕。

打工仔退休後才學做生意，十個有九個蝕清光。

久而久之，發覺香港有兩個大藍海，可供正派的理財顧問開發及提供服務：一為女性理財，二為退休理財。

先講女性理財，上周有財經傳媒報道，永明亞洲金融做咗個調查，題為「關注女性財富：建立信心和安全感」。

眾所周知，香港人口結構中，女性比男性多，自然推斷，成年未婚女性也不少。

事實上，隨著社會日趨男女完全平等，不少專業，皆有女性坐中高位（尤其有明顯規矩遵從的行業）。這解釋到如今晚上高檔消費餐廳，觸目所及，顧客皆以打扮入時的專業女性為主。

協助專業女性理財，是個大藍海。

永明的調查顯示，現代女性，雖有六成仍有需要在經濟上照顧父母，但卻有八成沒有想過年老後靠子女贍養。這就顯示，佢哋會為自己晚年生活儲蓄，這就形成了一個龐大的理財藍海。

市場大趨勢，由現在開始，香港應盡快發展成為年長人口的理財中心，金融機構需要提供大量不同種類的理財產品，協助200多萬的成年人口，尤其是女性，建立晚年財務安全。

金融機構為瞄準市場，會不停進行科學化調查。

此外，再翻查香港人口結構，發覺香港已經全面步入人口成熟化，甚至老化。如今，45歲以上人口，已接近270萬，這個族群必須為自己退休後晚年生活規劃，才可確保合理的生活質素。其實，45歲才開始為退休理財，已經屬a bit too late，因只有15至20年時間去部署，但better late than never。

未夠六十 ，無法買到最穩健的政府年金及銀髮債券，怎辦？靠存定期？絕非長遠之計，30歲以上的中青年，必定經歷過「零息」年代。那可以靠甚麼？其中一個方法是，精心挑選坊間大型金融機構提供的儲蓄保險，或各式強積金計劃。

記住，世界無「蛤乸」，意即，無不合理回報的投資產品。你博高回報？就要冒大風險，這個，讓年輕人做好了，因佢哋仆倒，還有大把時間再爬起身。但40、50歲以上的中年人，必須穩紥穩打，那就買歷史悠久國際金融大機構提供的中或低風險強積金好了。

謹慎理財，對即將/已經退休者來說，是門必須掌握的學問。

退休理財這個大藍海，需要很多專才，做得出色的，必可變人中龍，首先令自己晚年無憂。







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