加入最愛專欄 收藏文章

童年時，經常聽見長輩喝問人：「喂！你撞邪咩？」

起初唔知點解，後來經過觀察，就知撞邪即是似被灌迷藥，開始不辨是非，唔講道理，總之，心目中的偶像噏乜就信到十足，點佢行東就行東，點佢行西就行西，叫佢去死也願意。旁人會問：「佢係咪發咗癲？使唔使食藥入醫院呀？咁搞法，累死自己兼全家喎！」

特朗普是神？是撞邪？佢班狂迷與非狂迷，有黑白分明的答案。

歷史上，有此「神力」的教主，包括毛澤東及希特拉。近代突然出現的，正是當今世界最大權力、郁兩郁就可摧毁一切的特朗普。

歷史上最令信眾瘋狂到似撞邪的代表性人物，正是「魔王」希特拉。

過去幾年，目睹不少美國人，甚至小弟身邊受過高等教育的知識分子，已盲目到凡特朗普講乜就附和，永遠啱啱啱，佢必定啱嘅。

去到乜情況？搞笑咁講，班儍人會覺得特朗普放個屁都是香的，猛嗦。

個別人心態，我明，正是對中國有強烈抗拒，故出咗個不按牌理的癲佬瘋狂針對中國，就以為就可壓制中國崛起，以完內心慾望。

好嘞，最後因大部分人因討厭拜登「老人癡呆」及對民主黨政策不滿，反轉豬肚，寧願搵條（我對特朗普零尊重）癲佬管治美國，當佢神咁拜，直接間接造成狂特目空一切，真的以為自己是神，慢慢失控，開始摧毁新聞自由、法治觀念、政府系統、外交關係⋯⋯繼而令美國經濟及全球經濟崩潰。這當然引起愈來愈多美國人怒吼，掀出起久遺了的全國示威大浪潮。

至此，我睇it’s just the beginning，一丁友令億計美國人及10億計全球人損失慘重，你仲想我忍你唔同你「開波」？有無咁白痴？

特朗普因能令狂迷「撞邪」，就算佢明明在摧毀美國與世界的秩序與經濟，也懵到不問是非地支持、支持、支持！

近日開始見到部分基本「失智」的身邊特迷開始覺醒，無他，因針唔拮到肉唔知痛。早年個個以為投資美國股市就是潮，就是醒，支持特朗普就是支持「正義力量」。死嘞，原來事實剛剛相反，一嘢就唔見咗大半副身家，若仍做「特迷」，咪弊過做「豬兜」？呢次真係不少人開始woke嘞。

幸而，美國仍有不少清醒群眾，真係woke，挺身向狂特say NO！

在如今金融亂世之中，仍有不少智者是穩坐釣魚船的，能化危為機的，表表者當然是股神巴菲特。過去10年，不少股市醒目仔指股神的基礎投資理論out爆，太保守。實情呢，股神早看破看透美股的瘋狂及水份，一於揸住天文數字現金等爆煲。事實上，佢早於上月初已指出狂特亂加關稅的災難後果。

智者如股神，早指出亂徵關稅的災難性，奈何一棍仍「藕」唔醒特朗普，終於美國開始自殘。

老人智慧豈是未受洗禮的股市醒目仔能掌握？結果如今屍橫遍野滿街鮮血，大量傻仔已重重交學費。

冤有頭債有主，如今全球股市皆變災場，歷史必會對狂特「重重有賞」！

不過，唔怕！醒目仔勝在年輕，仆低後大把機會爬番起身，精明的，應早汲取到教訓，否則，惟有再仆第二次了。

Likewise，班「撞邪」的特迷也如是，若仍傻吓傻吓以為條癲佬係救世主，咁就真係幫唔到你喇，下鋪學費，可能更「致命」。







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好