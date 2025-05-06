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好多好多年前，國內親友曾警告我：「阿碌，當你北上深圳，一過關即必須打醒十二分精神，因你根本無法分清邊啲係人邊啲係鬼，咁，最佳嘅保護自己方法，就係任何人都不理不睬，一律當賊辦。」

以上忠告，如今當然唔適用，因國內早早處處安晒CCTV，全天候監察公眾地方所有人一舉一動，你想搶嘢走得甩？發夢無咁早！

世界輪流轉，中國變安全，但美國及歐洲不少大城市，則變成喪屍樂園罪惡溫床。

小弟同輩，紛紛退休，一鬆綁，立即呢處去嗰處去，不少目的地直指歐洲，因當地文化深厚，風景怡人，歷史建築處處。不過，近年因難民不斷湧入，變成盜匪如毛，明目張膽到隨街搶嘢。

歐洲不少城市皆滿布扒手，遊客必須自己醒定、執生。

你報警？佢哋愛理不理，想搵番財物絕難，結果你得到嘅，只是一張報案紀錄，畀你補領證件及claim保險。

歐洲主要城市之中，有三個，形容佢通街賊，無乜錯，絕不會遠離事實，正是：巴塞隆拿、羅馬及巴黎。

巴塞隆拿、羅馬及巴黎皆歷史名城，文化深厚，但今天在亮麗外表之下，全都盜匪如毛。



剛剛，「同學S」就一家四口在巴塞隆拿中咗「大獎」，嚇到抽筋，將實況寫出，希望小弟公開，有助歐遊老友打醒十二分精神。

S哥到巴塞後，租咗部豪華寶馬自駕遊。取車後回酒店接妻兒，車泊酒店門口約10分鐘，之後驅車往目標景點。行咗幾公里後，發覺車有點不平衡，此時，旁邊有一車坐著三個中東人樣貌的男子，猛揮手指其後呔，大嗌：「Flat tire! Flat tire!」

這是S哥租的車

S哥惟有將車駛到路旁停下，妻女速速去電租車公司求助。此時，有輛電單車駛至，一位穿反光背心類似制服人物敲車窗：「你哋落車啦，我幫你換呔啦。」

S哥正在猶豫時，租車公司職員已大嗌，無論任何人話幫你，都切勿開車門，必須將其鎖死，佢哋已報警。

究竟乜事？真相是不少酒店職員與匪徒打龍通，一發覺有遊客租車，就靜靜用刀刺破輪呔，匪徒就會立即跟蹤，當車呔無氣時，就扮好人幫忙，未夠，此時會增加一名制服人員加入，以增加對方信心。

S哥事後發現，車呔明顯被刀刺破。



一旦誘得獵物落車，當然就當水魚劏，全部財物搜掠一空。反正你架車已爆呔，追無可追，咁就得米。

巴塞街頭雖有警察，但對協助遊客破案及尋回失物，並不積極。

租車公司後來告知S哥，呢種手法，近期無日無之，警員也因人手不足，難以作出預防性部署及案發後追查。講來講去都是一句——唔該你自己醒醒定定執生啦。







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