唔想你死，驚你唔死！

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過去半年，有一套電影及一套電視劇，觸動不少人心靈。電影是《破．地獄》，電視劇是《忘了我記得》。兩套皆能寫出現代人必須面對的種種無奈，不少情景是不想面對，但又不能不面對。

《破．地獄》及《忘了我記得》觸動大量觀眾的心靈，因令你我感同身受。

例如若你是中年下一代，是否有責任照顧上一代至死呢？若你是老年上一代，又是否應該早早做好離世的準備，盡量令下一代減低心理、生理及經濟負擔呢？

《忘了我記得》的導演及編劇劉若英，準確拿捏現代城市人的內心矛盾，由秦漢及謝盈萱兩大高手演繹一雙感情深厚的父女，當大家面對中年及晚年期的變化時，如何面對。

才女編劇及導演劉若英，對人生人性拿揑精準，且能看透世情。

基於至今大部分城市仍未有合法安樂死，故此，當人口一日一日老化時（香港台灣日本完全一樣），就會有愈來愈多老人問題，必須處理。人老會日漸變虛弱，慢慢會回復BB期時，即大小二便、沖涼及飲食皆無法照顧自己。

安樂死合法化不會解決所有問題，但能給受盡折磨的無望病人一個自決的出路。

若是BB，可愛又得意，當然多人願意照顧；相反是有情緒及偏執的老人，咁就⋯⋯中國人有句說話，人人唔想佢發生，但就天天發生的，正是——久病牀頭無孝子。

中年子女，有自己的家庭及工作要天天照顧，若再加一至兩個「BB型」的上一代，怎負擔？

送入老人院？不單當事人堅拒，事實上，多數子女未到山窮水盡，也不願如此。一般家庭若經濟環境許可，多會請外傭全天候照顧，只是，個別未能負擔的，就惆悵了。

劇內謝盈萱自己要為生活拼搏，日間做超市、夜晚棟篤笑，失婚，要多累有多累，還要全天候照顧日漸失智的父親。最後，終於崩潰了，講出心底話：「我真的不想你死，但也恐怕你不死啊！」

講到死，我一直是個安樂死的支持者，故此，非常樂見英國下議院剛剛通過《協助死亡法案》。這對在苦海中掙扎的無望一族，實在是一個大「喜訊」。

辯論安樂死，反對者，恍似永遠站在道德高地，其實呢？

反對安樂死者，多是自己及家人從未試過無涯無望苦痛的「風涼道徳高地人」。

我曾有10年不停出入護老院，見盡無數生不如死的個案，被別人強迫不准離世，簡直是殘忍至極。

碰到護老院工作的所有職員，包括醫生、護士、護理員、清潔工，無一不絕對支持安樂死。個別最坦率：「反對安樂死者，十之八九在講風涼話，因佢哋全部健健康康，毋須經歷無語問蒼天漫無目的等死的苦難。簡單，其實邊個振振有詞反對安樂死，就先請佢嘗試一下長期被綁牀上、大小二便用尿片、鼻插胃喉，不用長期，先試3個月，然後再睇睇佢哋點講。」

剝奪一個已生命無望者的自我決定權，這種人，首先要親嘗箇中滋味！







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