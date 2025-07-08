退休投資——常識與知識的考驗

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香港人，個個都投資，點解？起碼有大半誤會「投資能增加財富」，更多，當然認為唔投資，老本會被通脹蠶食。

啱唔啱？頭一點唔啱。就我多次理財講座中的調查，發覺「十個投資八個蝕」，意即，投資不能又或未必能增加財富。

其次，一般人覺得資金放銀行齋食息會被通脹蠶食。對不對？對。但比較之下，每年蝕兩三個巴仙通脹，點都遠勝亂投資，郁一郁無三四成，邊樣明智啲，你話呢？

十個「投資」九個蝕，因大部分人不知投資為何物，自然變「水魚」。

其實，安全啲，有幾樣撳地游水理財方法畀你揀，例如存定期（美元或港元）、買政府或公營機構債券，純收息已肯定立於不敗之地。

存定期及買政府債券，皆撳地游水式安穩理財精選。

不過，就小弟觀察，十之七八投資者喜歡尋找刺激，或手癢癢心癢癢，有穩健的方法不依，走去博「賺多啲」，咁就弊，結果多數蝕幾成。

我替不少身邊的退休老友擔心，佢哋揸住一千幾百萬，本來理智地理財，應夠安穩過世，但大部分就是敵不過合法及非法騙子引誘，尤其男性，喜歡認叻，故走去博「高風險高回報」項目，搞到損手爛腳，但又唔敢話人知，更自尊太強不求教，結果，搞到棺材本陰乾，惶惶不可終日。

理財基本知識，個個退休人士都應學習。

退休投資（或任何投資），皆屬常識及知識的考驗，你能通過，就可生活安穩跑贏大市。

騙子無良，專呃長者，故一定要學會保護自己。

乜係常識？簡單：無咁大隻蛤乸隨街跳！任何所謂「投資項目」、「投資產品」，若聲稱回報高過存定期或利息，甚或好過政府債券的，必定是魔鬼在細節，若你唔去查個究竟就以為投資世界有符碌，咁就真係要驗腦。

投資者保護自己的第一防線，就係認知無咁大隻蛤乸隨街跳。

大隻蛤乸的例子，地產發展商在銀行唔借錢畀你上車時，佢「忽然錫晒你」多多都借，就已經是陷阱了，明嗎？

又例如以前恒大及近年的新世界發債券，遠比銀行利息甚至同業債券利息高，點解？你知嗎？難道佢哋係善堂派錢？

再舉例，銀行「投資顧問」不停推銷的（佢自己當然唔會買！）乜乜物物高息基金，你知風險隱藏在哪裏嗎？唔知我話你知，第一，細細隻字聲明派息無保證（等於搵你笨！），另要畀手續費、經紀佣，同時，更不可隨時套現，甚至你想出貨也根本無買家。

以上三項，我視之為投資者應有的常識。你無，抵你變「水魚」。

買股基本法，大家可睇我的YouTube片參考。

另外，投資者想「升呢」，就要有思考能力及豐富知識嘞。

知識是不要人云亦云，更不要信媒介上亂噏的財經演員。任何股票，未買入前，必須全盤了解：（一）其市場前景；（二）其管理層功力；（三）其市場佔有率及競爭能力；（四）其財務狀況；（五）其產品及服務的質素；（六）是否有政府政策保護或傾斜優惠；（七）哪個買入價位最為有利⋯⋯

投資，涉及退休人士身心健康及經濟安全，切不可胡亂出招，一定要過到知識及常識兩關，否則，保保守守放銀行收息及買政府債券好了。

記住，退休人士投資，重中之重為必須先立於不敗之地。







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