跨世紀也不Out的美麗

今日的標題照片,你猜到是哪一年拍的嗎?而相中人又是誰?今年幾多歲?

60年前的連小釵,放在今天,外型依然充滿現代感、品味與氣質。

開估!相片拍攝年份約為1965年,即60年前,相中人的名字是連小釵,今年86歲。

美麗,有哪個女性不想?故此,會用盡一切方法留住青春,希望逆齡。結果又如何?靠整容、打Botox、拉面皮、食N咁多種補充劑⋯⋯得唔得?自己呃自己就一定得,但別人一睇到你副尊容,都好難唔知你大約幾多歲啦。

現在連小釵當然不會如60年前般青春美麗,但以佢當時的優雅狀態、氣質、品味⋯⋯放諸在今天,百分百完全無Out。相中的連小釵,可以飛越任何年代,仍充滿現代感。最厲害的是,佢早早將美麗的DNA,一代又一代的傳下去。女兒是誰?正是90年代有「香港最美麗女主播」稱號的有線新聞總主播張宏艷。而張宏艷,也將美麗DNA傳咗畀兩位亭亭玉立的女兒。

媽媽的美麗DNA,完全傳了給女兒張宏艷,她面前的,正是寫了30年的力作。

小弟為何想起連小釵?正因連婆婆有一個極不平凡的人生故事。

印尼出生,華人血統,新中國建立後,憑一腔熱血就衝回中國協助建設,有幸能入讀北京醫學院,並於1963年畢業,期間,經歷多場大型社會運動。作為印尼華僑,總被覺得是「成分不純正」,故一家極擔心會在文化大革命中被針對,於是密謀部署移民香港。

印尼華人苦難多多,經歷多次迫害,大部分對印尼並無歸屬感。

張宏艷一家波濤洶湧的人生體驗,佢出世後有份體驗,故早早立志要寫一本書,記錄20世紀30、40年代的「印尼華人血淚史」。

這群身份「唔鹹唔淡」的華人,經歷50、60年代,由一腔熱血自動要求返大陸協助建設,到不少在文化大革命時被折磨身心,部分幸運地經不同途徑逃到自由的香港。抵埗後,無論有甚麼資歷,也不被承認,必須重新由底層捱起,白手興家,過程全部充滿血汗淚,緊緊抱著時代巨輪,受盡「刺激」的大變。

上世紀60年代,不少海外知識分子受呼召,回大陸參加新中國建設,豈料遇到的,是一場又一場慘烈的政治活動。

就父母的經歷,張宏艷早於30年前已下定決心,將大半世紀前印尼華僑的不尋常人生,再結合中港兩邊飄泊的生涯寫下。

30年孕育,由青年寫到中年,終於,這本《從彼島到此島——印尼華僑的離散故事》,今年面世了。我捧著看,真有一頁一驚心的感覺。亦想起自己的五叔上世紀60年代初,以香港醫科畢業生的天之驕子身份,也是憑一股熱血就衝返內地,一心貢獻祖國,結果⋯⋯終生抱撼!

這書內容非常珍貴,一讀不能釋卷,部分內容引領沉思。

大家有興趣認知,可看看不少有關文化大革命中知識分子種種際遇的記錄。

歷史巨輪沒有停下來,時代仍不斷變遷,我們不用忘記過去,但也不要因過去而對未來絕望——Where there is a will, there is a way!







