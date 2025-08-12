加入最愛專欄 收藏文章

人生踏入70歲，是一個很明顯的分水嶺。點解我知？因我已踏入咗年幾囉。除自己之外，身邊一同長大的舊同學舊同事，紛紛進入呢個階段，大家皆感受到同樣的變化。

人生七十，是個生理心理新階段，必須認真面對，迎接一切即將發生的。

首先是生理。女的唔知，男的大部分肌肉加速流失（除咗肚腩，根本是脂肪？ ），屁股肉日比日少，慢慢坐低都痛，因股骨頂住；關節全部衰退，行路有個「阿叔款」（因驚跌倒，故特別注意平衡），一切動作趨向緩慢；前列腺增生與退化，個個中，間中個別中埋前列腺癌；心肝脾肺腎及眼睛，也一一感到慢慢夠期。

肌肉流失關節痛，乃自然衰老現象。

年紀大，乜都壞，當然包括前列腺。

生理影響心理，加上見到認識的同輩，平均每個月有一個上天堂，自此，你唔盤算「晚年三寶」都唔得啦！

三寶即：（一）平安紙；（二）持久授權書；（三）預設醫療指示。

對，絕大部分人不願提兩個字：老、死！但你唔提等於唔會發生？傻啦！反之，預早部署一切去迎接，更為明智，也是對自己及後代的一道安全保障。

逐樣講，若你唔做會點。

（一）平安紙，即遺囑。若突然身故而沒有遺囑，家財豐厚的，必禍及後人，立即家庭分裂，開始打官司爭產，切勿低估人性陰暗面！

另外無遺囑會點？首先有錢唔郁得，必須經法律程序，一切由政府替你「分」，肯定並非你的意願，你想如此嗎？更甚，你唔早早講低財富放在何方，將變成「人在天堂，錢在銀行或⋯⋯月餅罐？」，無人知，無人可用，益咗邊個？這是你希望發生的嗎？

早早做好平安紙，自己家人皆安心。

（二）持久授權書。雖然大部分香港人都受過中高等教育，但原來多數完全不知「持久授權書」為何物，更從無打算做，因不少錯誤地以為一授權，錢就會隨時被有權者取去。這個，政府欠整個社會一個完整的深入教育。

小弟身邊拒絕授權者，主要覺得財富由自己百分百操控最安心，佢哋全部從未想過可能有日會腦退化而不能處理財務，又或，遭遇意外，需要特別護理，每月使費數萬。但人處於昏迷狀態，無力處理財務，這樣，縱有億元財富又如何支付急需呢？

其實，人人應趁清醒及健康，委託律師列出無力處理財務時，財務權力交誰執掌，再訂下甚麼情況及範圍才可用上銀行的存款。這樣，一切有根有據加有法庭監管，安排就最為妥當，不用再擔心「人昏迷在病床，而錢在銀行」，無法找數而被迫變成「公家負擔」。

沒預設授權書，有錢無法動，苦了自己及家人。

（三）預設醫療指示。這個最簡單，想知點解要做？請到護老院走訪幾次就知。你是否願意被綁在床上插滿喉，在求生不得求死不能的情況下，捱盡極度的痛苦而無法解脫？

預設醫療指示，正是你控制自己生命最後一段路的話事權。除非傻的，怎會將這個權拱手他人？你不預先設醫療指示，在「正常情況」，就會硬要你困在無邊漫長痛苦中，等候不知何時降臨的死亡！恐怖嗎？

我的醫療指示，由我預早決定，無人可以延續我的痛苦！







