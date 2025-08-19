加入最愛專欄 收藏文章

馬可以編班，其實，政治領導人也可以編班。馬，一如英超，基本上只可與同一班次的馬競逐，否則質素差太遠，無得跑，實力低的必鋪鋪食塵。

競賽馬以質素分班，其實政治領導人也一樣！

不過，代表國家的元首則難如此。基於外交禮節，不能擺明分班，只能在枱底分，以免中美俄大國元首要陪國家仔領導開會及晚宴。

當今全球最頂尖的三匹「馬王」

上周美俄元首會面，根本無嘢睇，因佢哋連記者問題都唔答，但有不少跡象可簡單分析。例如，呢次接觸，雙方誠意不深，純試探性質，故無乜料到，只禮節性見見面，故兩個幾小時就散會，堅嘢留番下一次傾。

其實，你係特朗普或普京，都唔會咁快講掂數，因各有自己的利益，也有共同的利益。

好多人唔知，美俄多年來看似打生打死，其實，兩者皆有個共同潛議程(hidden agenda)，就是弱化歐盟。俄國想如此，非常正路，因涉及國家安全。歐洲強大，再加北約，即日日針住我，等於如芒在背，當然誓要拔之。

美國又如何？國家最高利益及第一目標，就是永世做全球霸主，絕不容許第二勢力出現及接近。

歐洲各國結盟前，美國一萬個放心，不過，自從多國組成歐盟，再有埋歐元後，咁就唔同晒。美國必須玩殘歐元，以免佢影響美元獨一無二地位；另外，也絕不容許歐盟變強大軍事力量。

兩人會面無歐盟份，因有共同政治目標——弱化歐盟。

點做？正是利用任何機會分化歐洲各國，弱化歐盟（故必定支持英國脫勾），再用盡明招陰招搞到歐元永無機會接近美元地位。國家利益當前，出招可以極狠，兼無所不用其極。

今次美國擺明飛起歐盟在俄烏和談的角色——舞台只有我倆大佬，你無份！

小弟實在難明點解歐盟各國會吞得落被美俄當無到。

縱觀全球格局，仍是美國定調，玩唔死你就受埋你玩。俄國有核武，背後有北韓，開戰未驚過，對身嬌肉貴的美國佬嚟講，得罪不起，既然可借佢玩謝歐盟，好，就齊齊跑一班大賽。

設計對白：「我哋一於拖長嚟玩，一方面霸住個世界舞台中央位置，另一方面，慢慢將烏克蘭寶貴資源逐一掠奪！」

另外，當然不能不預埋中國，因今時今日中國的經濟、科技及軍事實力，已非比尋常，完全唔使靠美俄，已經可高速發展。中國態度鮮明——絕對無興趣亦自知做唔到全球一哥，但老友，你唔好恰我，我唔想打，但我唔怕打。

呢個鮮明態度，美國也是惹不起，可以做的，是全方位盡量「卡脖子」，卡幾多及卡幾盡，計過數就去馬，但絕對唔會與中國反面攬炒。

在可見的日子，世界格局跑一班的，只有三匹馬。其他，只可編入二三四五班。

國際舞台上三個質素最低班的政治領袖，分別為（上至下）賴清德、小馬可斯及佩通坦。

歐盟代表馮德萊恩，只屬四班馬，唔換，整個歐洲強不起來。另外又有兩隻五班垃圾馬，正是台灣的賴清德及菲律賓的小馬可斯，唔換人，台菲只會沉下去。

另外最無眼睇為編唔到班的BB馬——泰國的佩通坦，完全唔識跑，肯定次次被玩殘。







