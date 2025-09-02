一年一度政府曲線派錢畀長者

加入最愛專欄 收藏文章

上周二，小弟在《經濟日報》專欄〈肥碌出馬〉公開向政府提問，標題為「銀債幾時有」。

皆因過去9年，政府年年都推出銀債，曲線派錢畀長者，小弟眼見8月將盡，仍未有消息，於是替廣大老友記公開發問。

哈哈，真係一問就有回應，政府上周五大陣仗開記者招待會，公布詳情，掂晒！

講起銀債，每年開始認購時，網上總有啲無腦反智haters亂噏，意圖唱淡，不知動機何在。班傻吓傻吓者的理由不外乎： （一）近幾年政府年年赤字，肯定係呃長者啲錢去填氹；（二）政府收晒啲錢靜靜雞運去北京（最燒壞腦的創作）； （三）政府財赤，都唔知會否無錢派息；（四）我不如買美國國庫債券啦；（五）藍籌股不少年息高過銀債，仲有機會「有升有息」，為乜要買銀債？

無腦haters內心陰暗，凡事以陰謀論看，當然包括銀債。

以上五個講法，本來小弟答咗N次，但每年一度，例必有N咁多人重覆再問，顯示大部分人仍不理解銀債是當今世上獨一無二最安全、絕無風險又保本、毋須付任何申請費用、唔揸放棄全無損失的金融產品。

首先，大家應知道，雖然政府近幾年赤字，但其實仍是全世界最富有、無對外負債的政府。大家看見的，是坐擁幾萬億外匯基金，另外，更加有天文數字的資產，例如機場城、海洋公園、隧道、港鐵、港交所⋯⋯財富儲藏之深，幾乎無人識計，所以特區政府的經濟評級，永遠是頂級。

第二，話政府會暗暗運錢返內地，真係答都多餘，黐咗線！

第三，政府雖然近幾年赤字，但財政實力超級豐厚，相對派60幾億息，濕濕碎。

第四，相比買美國債券，香港市民付出零手續費，不用動用龐大資本，方便出入，更不會跌價，完全保本。美國債券利息及債價皆浮動，兼且，美國欠債超天文數字，根本不可能還清，一旦「走數」（美國現屆政府真的諗過！），問你班債仔怎辦？有無咁蠢冒咁大風險？

第五，事實上，不少藍籌股息穩陣，息率也不錯，例如中電(00002)的確應該持有，故此，精明投資者應魚與熊掌，兩皆擁有。

特區政府的資產，你看不到的遠遠遠遠比你看得到的多！

政府發行銀債，不在吸取民間資金，相反是透過這操作間接派錢畀長者，以免佢哋將閒錢胡亂投資而輸光，又或，被無良騙徒騙去（大量例子，不勝枚舉）。

銀債優點，幾句講完！

正正因為銀債是間接向長者派錢，故此只限定60歲以上才可申請，兼且不得轉讓。政府的回購機制也是基於長者要錢急用時，可立即原價套現，賺回應有的利息而一個仙也不蝕。

政府每年一度透過銀債曲綫派錢畀長者，唔申請就豬豬喇！

估計今年申請者去盡有機會派得20手至25手，我的策略是申請30手。

今期銀債每人料最多可獲派20手至25手，有興趣者宜申請30手。

總結，所有閒錢，瞓落去。







