你幾多歲？著件咁嘅嘢？

加入最愛專欄 收藏文章

人人都呻話樣樣嘢愈來愈貴，生活百上加斤，好辛苦，究竟係咪真象呢？Yes and No！

現實的商品世界，永遠有嘢愈來愈貴，但也有不少會愈來愈平。

例如買樓買物業買的士小巴牌，呢兩年就突然愈來愈平，尤其工商大廈及迷你商場，更是平到你驚！

又例如衣服，如今大部分連鎖集團出品的，平過十幾廿年前㗎，尤其若你掌握到幾時大減價就更正。

小弟一年365日都著T恤，消耗量相當大，故衣櫃內長期有過百件更替。

T恤的好處，是可以無聲宣示自己的價值觀。

基於此，小弟對T恤市場有一定掌握。首先，我會三分之一買貴價貨，又輕又薄洗極唔變形又散熱快，適合夏天穿著，貴啲都值！

另外三分之二則買大路貨，最喜歡逢9月就到UNIQLO大量入貨。因凡到9月，秋冬季衣物上架，T恤就要退場。此店T恤也分幾種，好賣的，減價也要$79，其次是$59，必須全面散貨的就$39，無得再平喇，寧願捐咗佢都唔賤賣，年年皆如是。

每當有$39 T恤推出我就掃，見XL碼即買，不論顏色圖案，反正粗著，通常3個月就夠期拜拜，故並無研究。通常買的，多是白色或黑色，夠普通又易襯褲，最啱使。但有時見到其他顏色，也殺，反正$39件，有殺錯無放過。

上周買咗一件，前晚在家穿上身，哈哈，女兒肥女B竟指住我心口圖案大笑：「哈哈哈，哈哈哈，你今年幾多歲，竟然著件咁嘅嘢？」

就是穿上這件Tee，俾「肥女B」窒到飛起！

「阿女，請問有乜問題呢？」

「你今年七十有一，正是由阿叔步入阿伯年紀。首先，著粉紅色Tee已令人打冷震；其次，請問你知唔知心口係乜圖案呢？」

本來唔知，除低攤開一睇，咦⋯⋯又幾cute喎，得意卡通公仔啫，有乜問題？

「好心你啦，千祈咪著住行出街，人哋以為你傻㗎，又或核核突突老餅扮青春呀！」

再諗諗，又啱。難道掉咗佢？當然幾大唔制啦！

昨天早上決定繼續著，但點搞呢？有嘞，一於反轉著，咁咪無人睇到個卡通公仔囉。點知，一行入日日幫襯的茶記，樓面女經理A已掩住個嘴笑：「碌Sir，你仲未瞓醒？連T恤掉轉咗著都唔知？」

有咗AI，真係著乜都得！此乃老友「班長和」為我塑造的形象。

接著女經理B又行埋嚟講笑：「你究竟係咪昨晚走私無返屋企，今朝嗱嗱臨要交人，所以攞起件衫就亂著呀？」

小弟惟有細細聲：「我知我知，掉轉著，係因為T恤正面有個卡通公仔，阿女話幾十歲人著件咁嘅嘢，會被笑到面黃喎。」

早餐完畢行出街，迎面的街坊，個個行注目禮，可能覺得我係傻佬都未定。







【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇