《風林火山》的最大信息

從來未見過一套戲咁多人講，但奇在，又唔係咁多人入場睇噃，你當然知我講緊《風林火山》。

議論紛紛的原因，在於此片為史上最大投資的港產片。以前人人笑王家衛拍戲開支及時間無底，搞到老闆MM聲，不過，王大導勝在有料，為老闆贏得票房外，更贏埋口碑。而片中的主角，包括大卡士張國榮及梁朝偉等，也寫個服字，甘心等呀等，因能演出王家衛電影，幾乎已經執住金像獎半隻耳，最少都可能有提名。

咁，另外一個狂燒銀紙及拍戲時間天長地久的麥浚龍又如何？

切勿將麥浚龍與王家衛（圖）比，班數差太遠，這會進一步毀滅Juno。

一套戲拍10年，花去4億，已是最大的吸引力。所以，第一日上畫，已經N咁多人利用國慶日半價入場好奇一下。

好奇，因大家都唔知麥浚龍搞乜竟然燒去咁多錢；更大好奇，點解要用10年？老友，勁如《教父》或剛上畫的《一戰再戰》都唔使啦！

《風林火山》卡士強勁，製作費史上最高，若未符觀眾合理期望，當然被噓爆。

第一日開畫後，票房回復正價，再加睇過者的口碑，弊！市場話你知——大鑊！

小弟慣性每日打開票房預售表睇上畫電影走勢，《風林火山》百分之一千無得回本啦！4億？發十次夢都無機會，在香港，收400萬都好危。

我每套港產片都睇，呢套當然不例外。最好看是開場的銅鑼灣槍戰，拍出荷里活A級水平。不過，發展下去就甩晒轆，變無厘頭，相信極少人知麥導演想講乜。

《風林火山》最勁係開場的銅鑼灣槍戰，有荷里活A級水平，但之後就⋯⋯

電影乃公眾娛樂商品，並非純孤芳自賞的小眾藝術品（希望呢套係啦！），一定要大部分人懂得欣賞，才算及格，若能再升一個境界，就等於成功了。

我絕對唔會唔明扮明，今次真係完全唔知呢套片sell乜、想表達乜。

苦思之際，手機突然跳出一世講嘢幽默抵死的老友阿Y短訊：「碌Sir，《風林火山》最重要信息係——老友，我老豆大把錢畀我玩嘢，你哋吹乒乓乎？」

大眾對Juno的反應，可能是一種長期埋藏心裏、唔順富二代不用捱、出世就有大把錢可以亂揈的妒忌火燄大爆發。

小弟認為，坊間咁大反應，乃因呢套戲觸動到不少人神經。《風林火山》將香港人對唔使捱就大把錢亂揈的富二代厭惡情緒，來一次集體大爆發。我將此片的觀後感，簡簡單單寫幾句，放上社交平台，兩小時內竟引來逾千反應，當中百分之九十九是負面的。奇在，八九成人根本無睇過呢套戲，無付出過，也無損失過，為乜咁㷫呢？

㷫，因Juno的驕縱與特權，相比苦過dee dee的電影業內人士，反差太大了。人人都知過去幾年本土電影圈幾淒慘，大量優質編劇及導演攞住劇本四圍哀求投資，搞到無晒尊嚴，區區幾百萬也講到牙血都標。

不少優質電影想籌幾百萬開拍也困難重重，這套《淺淺歲月》正是片主謝淑芬賣樓籌錢拍的。

在如此艱苦情況下，你一個無乜經歷、無乜經驗的麥浚龍，單憑父蔭，即可無限量亂灑金錢，浪費大牌演員，玩殘呢個嗰個，要錢有錢要人有人之餘，更想幾任性就幾任性。這就點起捱生捱死者的妒忌猛火，連日在報章及網上排山倒海攻擊。

此時，麥浚龍及其支持者必須忍，千祈咪似蔡瀾回應「遺產八卦者」的口吻——關你屁事！否則⋯⋯Juno，先沉住氣，並說服女友勿與人拗，硬食吞下人生一課，若有料有才華，不爭朝夕，來日方長啊！







