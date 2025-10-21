一個富二代最有意義的任性

加入最愛專欄 收藏文章

富二代，好多人羨慕，也好多人妒忌，正常人性也。本來，若你老竇大把錢，你打跛腳唔使做，低低調調，無人識你，自然無人妒忌你；但你若日日慌死人唔知，利用財富不停搞曝光，又或掟錢追女明星香港小姐，然後招搖過市，咁就好難唔被人利用「言論自由」柴到你開花，這倒也是一個公平的制衡呀。

典型富二代造型——名牌跑車、豪放潮女、招搖過市⋯⋯

點解？因所有教科書及正統道德教育，皆教學生努力向上，打工的自食其力，積極奮發，憑個人堅毅拼出天地。

富二代招人妒忌，因太張揚「不勞而富」，違反傳統自食其力積極奮發的價值觀。

而你就印印腳吊吊揈享受奢華，仲要四圍串串貢，然後擺個款出來晒命，變成傳統教育的反教材，怎不被人唾罵？

一切都有因有果。

典型富二代麥浚龍非常努力拍電影去表現自己，奈何由耗去的驚人製作費到作品的成績，皆令人O咀，負評當然排山倒海而來。

近日不斷備受批評的麥浚龍，則不屬這類，其實佢非常努力想表現自己，但原罪是太有錢，可以任性地亂掟，花四億幾拍出套好多人睇完認為是「唔知係乜」的電影。本來，是關人屁事的，奈何近幾年香港電影業人人窮到燶，大量有功力有誠意者無工開，不少出色的劇本也找不到投資者，於是，有的逐個朋友借錢或要求大家集資支持，也有將自住物業出售去籌錢，講緊的，多只是三幾百萬資金，都要求人求到牙血都標。

這一邊富二代Juno被指掟四億幾落咸水海，那一邊誠意製作人謝淑芬則要賣樓才能開拍《淺淺歲月》，對比何其巨大。

但你一個Juno，老竇大把下一掟四億拍十年，又唔係藝術家王家衛，咁就恍似將四億掉落海，幾難唔引起在香港捱生捱死的打工仔，尤其影業內人士的眼紅症，繼而集體負面情緒大爆發。

講到富二代掟錢與任性，香港醫學界有一則人人鼓掌的個案。

正是香港名門望族李冠春後人李國章的故事。年輕人只知佢是權貴、「沙皇」，曾出任大學校長、校委會主席、行政會議成員，其實佢出身為香港頂尖外科專家，把手術刀犀利到飛起，出任中大醫學院院長前後，訓練出大批外科精英，例如今天養和醫院（香港最貴醫院）的外科主任陳志偉醫生，正是其得意弟子，對King Arthur服到不得了，尤其見到佢無私地大力推動香港醫療發展，私下更出錢出力。

「碌Sir，李教授最為人津津樂道，為一張黑咭的故事，無不令聽者動容。」

話說90年代李國章掌管中大醫學院，當時與港大醫學院鬥生鬥死。某次帶大群醫生出外參觀醫療科技展，發現最新面世的微創手術儀器，深感若能引入香港，將令外科手術水平有飛躍進步。問題在，官僚機構買嘢，要過五關斬六將，重重申請重重審批，批得出時，機器可能已經過時（在政府內部乃常見現象）。

同是富二代，同是毫不猶疑「掟錢」，但李國章教授以一張no limit的AE黑咭，就無私地令香港醫學界有突破性發展，引為業內永恆佳話。

此時，李國章就發揮其「富二代的任性」，在袋中抽出一張no limit的AE黑咭，向展覽攤位負責人話：「I‘ll buy it.」

私人出一百幾十萬，純為推動香港醫療快人一步發展，這種有意義的任性，立即震動醫學界。從此，香港的外科手術就步向新的領域——微創。

這種富二代有意義的任性，不單無人妒忌，無人眼紅，反之，會永遠傳頌下去！







【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票