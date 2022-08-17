加入最愛專欄 收藏文章

政府近期成日推出「銀色債券」，主打香港老友記族群，其實就係「長者版iBond」，而且2022年銀債保證息率會上調到4厘，算係唔錯嘅被動收入。其實後生仔如果嫌投資高風險，市面上都有唔少穩定嘅被動收入選擇，今次《MakeMoney》就同大家睇睇可以點玩啦！



識玩「套息」製造收入，坐係到等收錢



成日聽人講「套息」就聽得到多啦，其實套息應該係點運作呢？原理只係從低息地方借入現金，再擺係高息存款或者買入高息產品，所謂「食息差」就係咁解啦！不過，而家係加息周期，係邊度可以借入到低息貸款呢？



目前銀行或者貸款機構實際年利率都係1.4%至2.5%不等（以12個月還款期計算，借入10萬港元計算)，有部分甚至可以去到1.38%都得，但可能需要符合特定條件（因應貸款機構而定）；不過，近年來出現好多「虛擬銀行」，都打住「低息貸款」旗號，實際年利率1.28%都見過！全期應付利息只係960蚊，真係平到笑。



一年定期存款方面，好多大銀行息口都好低下，反而部分細行可以做到2.5%至2.55%，所以其實選擇不多，而且只適合新客戶，詳情可以向銀行查詢。雖然10萬蚊可以收到嘅利息唔多，但勝在可以穩贏，好過無啦！



收息股和味，教你點揀先最醒！



收息股都係唔少人喜歡嘅選擇，又被人稱為「阿婆股」（因夠曬穩定，適合老人家），但其實係今日嘅市況，收息股都可以係一般投資者嘅穩妥投資產品！而點樣揀一隻好嘅收息股就係學問啦，總結一隻好嘅收息股需要符合以下條件：



1.股價穩定，一年波幅不高於10%為之最佳，假如穩步上揚就更好！

2.派息穩定，每期派息數目幾乎一致。



過往煤氣（00003）就係最佳收息股例子，並符合以上條件，而且仲有紅股派！不過自從疫情及社會運動之後，煤氣股價就開始回落，年年「十送一」都變成「二十送一」，不過，如果你而家買入，就勝在目前價低，而且都憧憬緊開關，都可以係一個好選擇；其他有名收息股包括中移動（00941)、粵海投資（00270），目前都跌到低水，現價買入分分鐘「財息兼收」！



唔買地產股買REITs，「租租」先係王道！



香港地產股隨著近期樓價下跌，股價都下跌埋，但其實想投資地產相關產品，香港依樣都有選擇，講緊就係房地產信託基金（REITs）啦！現時香港有10隻活躍嘅上市REITs，涵蓋香港同內地的住宅、商用及商業物業。



投資REITs要留意嘅係，究竟呢隻基金所持有係咩類型物業，而你自己本身又睇好邊類型租務回報，呢類REITs股息率介乎係4%至10%不等。投資租務好處就係既穩定，REITs股價浮動不大，假如政府開關的話呢類股份都會有機一齊攀升！







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動