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呢期生物科技醫藥股都略見反彈，不過對於理科白癡來講，生物科技股炒緊乜真係一頭霧水！其實，生物科技股係好大程度受消息面影響，而消息通常係公司公布醫藥藥品有新進展，所以呢次MakeMoney就同大家講解下，生物科技股應該點解讀消息面，而呢類消息又有乜特別含意！





研製藥品有進程，有進程即刺激股價



大家都知道，一隻新藥從研發到面世，少則五年大則十年，所以醫藥股係屬於「五年不開市，開市食十年」嘅概念，而市場對於生物科技公司公布進程係十分興奮，因為有進度，即係藥品離面世距離又近一大步啦！咁一隻新藥又點來呢？



原則上，公司開發一隻新藥，會首先公布藥品研製嘅方向，跟住就會公布臨床三個階段。以內地藥品制度來講，每一個臨床階段都需要獲得官方批准，先可以開展臨床測試，而普遍市場較為重視第三階段臨床，因為呢個階段係講藥品要用係人體上做測，而測試結果多數講緊康復率有九成以上先叫成功；最後第三臨床階段成功，而康復率又有好表現，就可以將藥品申請商用上市，到最後如果批准，即係藥品盈利化，可以賺錢啦！



癌症藥物最搵錢，Car-T療法係目前最重視



藥品有好多類，但最搵錢可以講係癌症藥，因為癌症過往印象係不治之症，而且醫療價格又貴。所以好多藥廠就想發設法想研究癌症新療法，既可以搵到錢之餘，又可以令大部分人都可以負擔得起，其實都係想盈利最大化！而目前市場最重視嘅技術，就係Car-T療法啦!



CAR-T免疫療法全名為Chimeric antigen receptor T-cell therapy，簡單來講就係利用人體免疫系統「Ｔ細胞」，用生物技術將辨識癌細胞表面CD19抗原的CAR基因，插到T細胞上，改造成CAR-T來對付癌症。CAR-T會係T細胞上面裝一個辨識癌症嘅GPS，想比起過往癌症治療方法，唔理好壞細胞通通殺死晒，新技術可以更加精準殺死癌症，減少病人痛苦同漫長治療過程！



點樣揀生物科技股？最緊要係技術前景！



跟住落嚟，就係要講下究竟點要去揀一隻生物科技股啦！其實生物科技技術都講好多範疇，包括藥品、治療技術、醫藥用品等，講到尾其實都係得兩個焦點：第一，技術係咪有前瞻性，即係算唔算「獨家技術」，有獨家就梗係會受歡迎；第二，技術受眾多唔多，即係個隻技術可以應用層面有幾廣，或者係隻病本身全球有幾多患者。



要買生物科技股，某程度須要有耐性同經得起風浪，因為一隻藥物研發時間長，投入資本高，但如果隻藥／研發技術成功，股價暴增就唔使講，收股息真係會收到手軟，所以要炒呢類股份，相對地要留意較多行業資訊，同埋技術更新到乜程度，真係要做功課啦！





撰文:李皆穎







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