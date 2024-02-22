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成日聽人講投資酒，咩紅酒白酒啲炒價真係嚇死你，而近期香港市場興起一股炒賣威士忌嘅潮流，而且唔係原支咁買，係一桶桶咁入貨，回報率仲好高！今日介紹原桶威士忌買賣！



由金融轉行賣酒，從投資角度推廣酒業

Agnes原本從事金融業，不過看到威士忌的優勢因此中途轉業，並以金融業累積的經驗在酒業發展



原本係金融業工作嘅Agnes都酷愛飲酒，而且特別鍾情威士忌，佢眼見各類投資中，唯獨威士忌升幅最急最快，所以縱使係金融業工作十多年，都毅然轉身投入酒業買賣行列。不過Agnes同其他威士忌買賣行家唔同嘅係，由於自己擁有豐富財經及金融知識，加上威士忌買賣行業較為封閉，所以佢就想打破呢個封閉局面，嘗試以一種「金融投資買賣」嘅角度切入酒業。



Agnes解釋，全世界生產威士忌嘅地方好多，近期連印度都加入戰局，因為印度需求龐大，單靠入口已經難以滿足。不過，大部分地方係以量產 (Mass production)方式滿足需求，唯獨蘇格蘭走精品高檔路線，所以要選擇投資的話，只有蘇格蘭威士忌係最值得投資，而近期大家都追捧艾雷島所出產嘅威士忌，因為其獨特口味且產量唔高，所以投資價值較為可觀。



入場費只需幾萬，威士忌升幅以倍計

Agnes以「酒桶買賣」＋「私人會所」的方式經營生意，其會員可以一邊品酒一邊遠眺維港景色



據Agnes分享，由於蘇格蘭出產高品質威士忌，當地市場都已經「唔夠賣」，所以唔少外地人都會前往當地進行威士忌投資；有趣嘅係，為吸引投資者投入產業，蘇格蘭對於威士忌設有「保稅區」制度。



係呢個區域下，投資者所買賣嘅威士忌酒桶可以存放係該區，而一切關於買賣酒桶嘅行為並唔會產生稅收，直到酒桶出口轉移外地，或者要將酒桶內嘅酒入樽，先會開始打稅。因此當地衍生酒桶買賣行業，你可以買一個酒桶擺三幾年，之後再選擇賣出，又或者可以選擇入樽。



被問到投資威士忌酒桶會唔會入場費好高？Agnes表示，投資酒桶有趣嘅地方，佢同買一隻股票差唔多，都係幾萬蚊就可以買到一個酒通，投資門檻唔高，另外需要支付每年約一千多元港幣嘅存倉費即可。而係2019年至2022期間，可能因為大家都因為疫情要留係屋企無嘢做，所以對於酒精需求加據，威士忌係呢幾年間升幅竟然高達300%！而且存放年份越耐，酒價升幅越高。



Agnes指出，一個酒桶大概可以入到約300支、每支700ML標準裝威士忌。唔同年份嘅威士忌價格都相差好遠，例如12年威士忌可能只賣緊2500蚊至3500蚊一支左右，去到18年已經價格翻倍；而去到25年份嘅威士忌，價格可以由25000蚊至50000蚊不等，所以升幅真係好可觀！



客戶多是家族基金或金融機構，同藝術家聯乘可以令酒價提高？

Agnes經營的會所「Art Whiskify」，希望透過品酒方式推廣酒桶買賣



咁香港目前威士忌市場係如何呢？Agnes強調，目前香港買賣威士忌酒桶係新興行業，而且行業信息較為封閉，所以知道呢門生意嘅人唔多，因此藍海市場頗大。而紅酒過去升幅已到頂，再係紅酒市場投資獲利機會不大，加上近期內地白酒市場因為經濟下行問題而需求減少，Agnes反而睇到威士忌係內地有「年輕化」趨勢，更多年輕人喜歡飲用威士忌，成為一種潮流文化。



由於Agnes曾於金融機構工作，睇得出華人有「送禮文化」需求，而目前客戶多數係家族基金或者金融機構，客戶可能主要用於送禮自用，又或者以投資組合 (Portfolio)方式處理，由於近年威士忌升幅驚人，客戶的投資組合除了傳統嘅黃金、股票、基金之外，都會加入威士忌捉緊升幅，以目前高品質威士忌嘅稀少性而言，未來似乎只有「只升不跌」嘅情況出現。

想真係親身睇下自己酒桶係咩樣，Agnes都會陪同客戶親身前往蘇格蘭



Agnes投身威士忌酒業，除咗會幫客戶處理酒桶買賣之外，假如客戶覺得自己個酒桶適合入樽嘅話，更會幫你搵埋藝術家設計樽身同圖樣。據Agnes所講，某啲藝術家嘅名氣可以為支酒帶來額外價值，假如支酒連及酒樽設計係投資者獨有，簡直就係「飲一支少一支」，所以有藝術價值嘅威士忌係行內一直有價有市！



最後，Agnes強調，目前係香港買賣酒桶係唔需要牌照，但係英國賣酒、管理倉庫同裝瓶都要分別有牌照。而如果客戶買入酒桶之後，想真係親身睇下自己個「寶貝仔」係咩樣，Agnes都會陪同客戶親身前往蘇格蘭，呢個係Agnes對於客戶嘅保證，以加強公眾對於買賣酒桶嘅信心。

撰文：李皆穎

拍攝：李皆穎







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