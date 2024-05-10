MakeMoney | 炒完黃金炒白銀？白銀被投資人士看好唔係無原因！　

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係咪覺得近期黃金越炒越貴呢？其實有無思考過炒下其他貴金屬？白銀都係一個投資市場熱門選擇！除左係有儲備同避險需要之外，其實白銀係未來工業市場都佔一席位，同黃金一樣有需求！



*升勢由黃金開始，接著由白銀接力*



白銀近期價格一直係28美元每盎司上落，但係過去兩個月急升23%，據業內人士分析指，過去貴金屬升勢入面，黃金會係主導第一輪，當黃金金價爆發幾個月之後，就會由白銀接力，而且升勢會比黃金更勁更強，慢慢貴金屬升幅入面，就會過度到由白銀作為升幅主力。



有數據顯示，印度近年來積極買入白銀，因為目前太陽能電池板係需要消耗白銀作為原料，而目前世界各地建造太陽能電池板的速度亦係到提升；另外，其他科技產品亦少不了需求白銀，例如交通、納米科技、生物科技、醫療保健、消費穿戴設備、計算和數據中心能源。



＊白銀可買期貨，可買實體＊



白銀又叫「窮人黃金」，皆因入場費相當宜人，常見可以直接以合同方式購買「紙白銀」，比較多人參與就係「白銀差價合約(CFD)」，呢種買賣係以合約形式的高桿槓白銀買賣交易，當中不涉及實物；另外仲有白銀ETF、白銀期權等等，基本上玩法萬變不離其宗。



而如果你喜歡實物在手，都可以選擇銀條、銀幣，常見有瑞士PAMP999銀條，1盎司都賣僅435蚊港幣，其他出名銀幣例如中國熊貓999銀幣30克都係售價321蚊港幣，假如買入放個十年白年，部分係稀少產量銀產品，可能會有收藏價值大於實際價值，未來銀價提升又可以賺一筆，假如手頭上資金有限，都係一個唔錯選擇！







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