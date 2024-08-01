【MakeMoney】5G技術再升級5G-A？有乜行業股份需要留意？

加入最愛專欄 收藏文章

內地早係幾個月前，就開始將5G升級，變成「5G-A」，或叫做5.5G，下行峰值速率從5G初期的1Gbps提升到10Gbps、上行從100Mbps提升到1Gbps，快左足足十倍！咁係呢個機遇下，又有咩行業或者股份需要留意呢？





＊5G-A將係內地積極布局，將發展「低空經濟」＊



3月15日，深圳市工業和資訊化局關於印發《深圳市極速寬頻先鋒城市2024年行動計劃》文件指出重點圍繞“5G-A引領、算網融合、星空一體、應用先行”，文件明確提出深化5G-A應用創新；在低空經濟、智慧交通等領域試辦5G-A融合應用10個以上，形成一批5G-A先鋒應用案例。



由於無線頻帶成熟而且可運再更多信息，而「低空經濟」發展所需的空管系統依托行動通訊網路、物聯網、雲端運算等基礎設施，形成通訊、感知、運算一體化的智慧互聯低空數位化服務體系。



據了解，目前低空經濟的應用大致可分為四類：一是消費類應用，包括傳統的航空運動、低空觀光和私人飛行等，無人機技術的發展則進一步將消費應用範圍擴展到航拍、無人機表演等領域；二是公共領域類應用，例如應急搜救、遙感測繪和消防等；三是運輸及物流類應用，涵蓋中小型無人機末端配送、電動垂直起降飛行器(eVTOL)載人載貨服務；四是以傳統通用航空器和遙控駕駛航空器進行的長航程應用。



＊發射站升級，多隻股份可積極留意＊



１．由5G升級到5G-A，必定要更換無線及網路設備，因此相關供應商，必然是核心受益者，中興通訊（00763）必然是第一選擇。



２．三大中資電信商中移動（00941）、中電信（00728）、中聯通（00762）同樣都是直接得益者，而中國移動等三大通信運營商紛紛宣佈發力佈局低空經濟等產業，以求進一步挖掘5G-A商業潛力，尋找業務新增長點。



３．另外，5G-A的「宏站+小站」組網覆蓋模式開始流行，小型基地台有望成為室分與網優的主流技術，而擁有相關技術的包括京信通信（02342）。



４．內地無人車技術，亦需要依靠穩定網絡輸出，例如百度（09888）旗下的「蘿蔔快跑」（Apollo Go）已展開大規模無人駕駛出租車試驗，預計百度可成為5G-A的受惠者。



５．關於運輸行業，在「低空經濟」發展下，運輸成本將越來越平，並依靠無人機替代人地輸送，嘉里物流（00636）、順豐同城（09699）、順豐房托（02191）或會有炒作；美食速度方面，美團（03690）早在5G-A推出之前，已經開始使用無人機＋寄存櫃的概念，相信當5G-A技術成熟後，使用無人機精準送遞食物將會成為主流，有機會再炒一波。

撰文：李皆穎







【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票