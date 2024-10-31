Make Money | 金價就快升到2800美金！買實金定買紙黃金？

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美國大選、俄烏戰爭、南北韓緊張.......每一樣都觸動神經線，係黃金個條神經線！近期數據顯示，黃金價格去到接近2800蚊美金水平；四條九金條 (一金衡両)都去到26000蚊港紙，真係有生過仔結過婚個班就發達囉（即係咁講）。就算而家想買黃金都唔遲，咁究竟買實體黃金定紙黃金好？





實金有三種，買金條最抵玩！





係香港地，實體黃金就有三大種類，包括金條、金幣同埋飾金，三者其實種類不同、功用不同，而且價值都會相差一定程度！

事實上，金條係三個種類入面，相對地入場費最宜人，因為金條通常買入價格係金價溢價4至7%，當金價抽升時候，大家要考慮買入溢價嘅成本就較低，最適合係用作基本收藏、唔介意設計嘅投資者。

而金條入場費如何呢？其實就唔一定要買一大條大大碌一公斤咁貴嘅，最細有1克、5克、10克，去到500克、1公斤都有，而1克金條入場費都係500幾蚊港紙，真係豐儉由人，每個月買一兩克收藏，10年後變小富豪都得！





紙黃金多人買



所謂「紙黃金」即係現貨金，而現貨金喺國際市場指倫敦現貨金，由於現貨性質嘅因素，所以用家提用就需加上費用，而且兩日之內交收！

不過而家市場對於現貨金都有好多種玩法，有啲涉及期貨，不過更大部分嘅人都比較喜歡玩「槓桿」，即係5倍、10倍、20倍以及100倍，即係現貨金每升1%，槓桿合約就升5%、10%、20%、100%；亦有反向槓桿，即係買跌，玩法多多。

留意返，建議玩紙黃金都係由自己操作倉位，因為有唔少「唔老實」經紀聲稱可以幫人代操作買賣，實際上係想賺你一買一賣佣金，最瘋狂一日Trade幾百次，錢就未搵到，佣金就送曬俾人啦！





貴金屬去金行買，六日都開門



唔少金行推出網上服務，而且星期六、日都開門，真係24小時都可以買！而好多人走去金行買賣嘅另一原因，係因為銀行近年來已經少做黃金買賣啦！不過提醒投資者，金行雖然彈性較大，但喺星期六日買賣價差亦較闊。







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