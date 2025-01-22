MAKEMONEY | 2025買美股定買港股？一個重要因素你要留意！

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就快過年啦！今年祝大家繼續係股市大殺特殺！但可能好多人其實最希望就係－股市返家鄉，係中美貿易又要開展2.0之際，美國息口好似高企不下；另一方面，港股整極都未有起色，2萬點浮浮沉沉咁。咁究竟2025年要買港股定美股好？一個因素你要留意！





美股：高通脹，2025減息期望落空





其實美國通脹問題一路都無認真解決，而係採取一個「以時間換取空間」嘅策略，所以美股目前都維持係一個上落格局。雖然紐約聯儲行行長威廉斯表示，對通脹繼續回落表達信心，但就未就進一步減息時間給出暗示。



市場預計，今年美國減息最多兩至三次，最多減75個基點；另外美銀認為，最新非農數據意味穩就業目標已經實現，所以聯儲局沒有進一步減息的必要。如果核心PCE物價指數按年增速超過3%，長期通脹預期失控，將為聯儲局下一步加息奠定基礎

美股唯一可以看好，可能還要靠AI相關板塊，包括模組訓練公司、芯片公司，可能係今年唯一爆升嘅板塊。





港股：韭菜被割到怕，投資者恐懼進場



港股方面又如何呢？其實港股一樣受美國息口拖累，仲有一個關鍵因素就係－信心。如果大家仲有印象，係去年10月8日，港股單日蒸發2000點，之後港股回落，走勢都係一厥不振咁。其實主因都係政策影響，搞到股民信心大受打擊，韭菜被割到怕，投資者恐懼進場。



大行又點睇呢？花旗發表研究報告表示，將今年年中恒指目標下調至21000點，該行原先預測為26000點，而今年底目標亦降至22000點，原先預測為28000點，以反映每股盈利增長放緩；瑞銀投資銀行香港策略師陳志立在記者會上指出，今年底恒指目標為20000點，形容將為波動的一年，市場分別受減息預期降低。



似乎大行都對於港股走勢比較負面，預計恒指今年都繼續處於上落格局，繼續都係「炒股不炒市」。





一因素決定你投資美股還是港股？





咁究竟投資港股定美股先比較適合呢？一個關鍵因素你要注意：如果你本身成本小，港股值博率就相對地高，皆因港股目前普遍PE都係較低，本小利大可以一戰；如果你行「本多終勝」的話，放係美股分散風險就比較適合，追求穩定長遠收益就要考慮美股。



有一點必須謹記，由於美股指數目前處於高位，要再買成分股有獲利機會不大；同樣地，港股成份股受政策影響較為波動，買成份股贏面機會不高。而「炒股不炒市」可能係2025年投資主題，例如量子電腦、AI、加密貨幣、電動車都好好投資嘅板塊，港股美股都會搵到相關股份。所以要考慮好自己成本，選擇自己適合嘅戰場啦！

撰文：李皆穎







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