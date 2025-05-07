MAKE MONEY | 2025年入場比特幣嘅五大理由

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唔覺唔覺，經過一系列震倉之後，比特幣又升返近10萬美金關口，個世界咁危險，美股又話被人沽、美債又話有危機，所以更加突顯到「比特幣」呢種避險工具嘅特性，今次就同大家講下，2025年入場比特幣嘅五大理由！

1. 比特幣坐緊火箭？特朗普送大禮！

自從美國總統特朗普上年贏咗大選，加密貨幣市場升到癡線咁！點解？因為佢唔單止話要炒咗SEC個「加密貨幣殺手」主席，仲話要將美國變成「全球比特幣首都」，搞到班大銀行同基金公司即刻排隊入場掃貨。渣打銀行全球數位資產研究主管Geoffrey Kendrick仲拍心口預測，比特幣年底隨時衝上20萬美金（冇睇錯，係美金唔係港紙！）

最抵死係，特朗普仲諗住用「充公犯罪資金買比特幣做國家儲備」，呢招簡直係「黑錢變黃金」，連《BBC》都話佢成功令比特幣由「騙局」變身「美國夢」。

2. 中美貿易協議 = 比特幣升空燃料

上個月尾特朗普突然喺Twitter宣布同中國傾掂數，即刻搞到比特幣半個鐘爆升3.5%，以太幣跟住升2.8%。班炒家興奮到不停落力炒，交易量一個鐘激增120%！

有分析師話，呢啲國際大deal會令更多跨境交易用加密貨幣，仲可能加快區塊鏈同AI技術結合。好似SingularityNET呢類AI代幣即刻升咗5%，證明「科技x金融」呢條橋真係work㗎！不過提醒返，而家都係特朗普「自己」話同中國傾掂數，中方仲未出聲啊！

3. 專家預測：而家買等於2010年買騰訊？

睇吓班金融大佬點講：

· CoinShares話：「2025年保守估計8-15萬美金，長遠睇25萬冇難度！」（溫馨提示：而家價位約9萬幾）

· Galaxy Digital：「上半年破15萬，年尾直撲18.5萬！」

· Nexo女高層，佢話：「一年內必見25萬，十年後市值要超越黃金！」

· 仲有班技術派拎出啲乜嘢「MVRV Z-Score」、「Pi Cycle Oscillator」圖表，話依家嘅上升空間同2017年有得揮，隨時再升幾倍。簡單嚟講，即係而家入場仲未算「追尾班車」！

4. 唔使驚「摸頂」？十大見頂訊號仲未亮燈

話說近期有專家整咗個「泡沫爆破十大指標」，包括：

· 電視狂sell加密貨幣（例如某TV突然開《Bitcoin是咁的》電視節目）

· 明星網紅齊推垃圾幣（例如某天團明星係電視話：「我每日都睇Bitcoin chart做gym！」）

· 連你個髮型師都問點買幣（仲要係主動提起唔係你問先）

好消息係：以上訊號全部未出現！ 專家話現時指標係0/10，即係仲有大把水位升。

5. 新手上路必知三件事

1️⃣ 波動大過過山車：上個月比特幣試過一日跌3.5%又升返4.7%，心臟病者請小心處理。

2️⃣ 揀平台要小心：搵間有牌（例如香港證監會認可）、手續費低、同埋唔會突然「執笠」（你唔想變成下個FTX苦主啩？）

3️⃣ 當儲錢唔當賭錢：專家建議用閒錢投資，當係「電子版買金」，唔好諗住一夜暴富。







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