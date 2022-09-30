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為壓止高企的通脹，各國央行持續加息，每次半厘已是基本步，加息0.25厘叫溫和。加拿大央行在今年7月13日加息1厘，在今輪利率上升周期中，是主要央行之中加息幅度最大的。不過，聯儲局亦在今年6、7、9月議息會後各加息0.75厘，令到美、加指標利率同樣達到3.25厘。數加息最早的央行，那就是新西蘭儲備銀行及英倫銀行，兩家央行分別在2021年10月及12月加息，前者加0.25厘，後者加0.15厘。

通脹高企迫使央行開始收緊貨幣政策，令企業及家庭承受借貸成本快速上升的環境，經濟衰退憂慮升溫。事實上，美國首兩季GDP已按季收縮，陷入所謂的「技術性經濟衰退」；英國第二季GDP亦按季收縮0.1%；歐元區亦是五十步笑百步而已。四大經濟支柱之中，最強的德國今年首季GDP按季增長0.8%後，第二季增速急降至0.1%；法國首季按季收縮0.2%後，次季增長0.5%；意大利首兩季分別增長0.1%及1.1%，同期西班牙收縮0.2%後增長1.5%。整體歐元區首兩季按季分別增加0.7%及0.8%，衰退風險不低於美、英兩國。

讀過經濟的都知道這道公式：GDP=C+I+G+NX。即GDP等於消費開支、商業投資、政府開支及淨出口的總和。此外，GDP亦可大致分別為三大產業—農業、製造業及服務業。由於各國經濟結構不同，各經濟領域所佔GDP比重亦不一樣，故面對的經濟問題不會完全相同。

消費力主導美國經濟

以美國、德國及日本為例。根據美國中情局(CIA)截至2017年的數據，美國服務業佔整體GDP的80%，製造業佔19.1%，故此，美國屬於消費型經濟體，由此亦可了解到為何過去歷屆美國政府均強調，強美元符合美國利益，是美國國策。當然，這亦與美元為國際主要交易及儲備貨幣有密切關係，而消費者信心可謂主導著美國經濟發展。然而，密歇根大學消費者情緒指數，在9月份只有59.5。各位不要錯將PMI的盛衰定義套用在消費者信心指數上，將50定為盛衰分界，非也！消費者信心指數必須在90以上，才反映消費者對經濟前景極度樂觀，低於90已是悲觀的結果，而美國2021年對外貿易額僅為GDP的23.44%，由此反映美國消費力主導經濟表現。

出口為德國經濟命脈

至於德國這個淨出口大國，儘管新冠疫情衝擊全球，但自2020年以來，德國每個月均可保持對外貿易順差，2021年貿易順差總額達到2336.4億美元。德國的三大經濟產業亦以服務業佔比最大，2017年達到68.6%，製造業佔比為30.7%，農業只佔0.7%。此外，歐元自1999年面世後，明顯增加了德國對外貿易收入。數據顯示，由1970至1998年，德國對外貿易收支介乎438.2億美元赤字至275.1億美元盈餘，但2001年已達到316.5億美元盈餘，是之前逾50年來最多，之後貿易順差持續擴大，2017年達到2616.4億美元順差的歷史高位，而德國去年貿易額與GDP之比為89.4%，可見貿易是德國經濟的命脈！

日本內外疫弱脫困成迷

在其他國家已完成數輪加減息周期，今年再次進入加息周期之際，日本，一個曾有機會超越美國，至今仍處於二十多年來無止境的超寬鬆貨幣政策之中的亞洲先進經濟體，奈何人口老化令內部消費疲弱，遲遲未能令通脹穩定在2%目標，日本央行將時間停留在超量寬階段。日本在1981至2010年屬於貿易順差期，歐債問題爆破一度令日本在2013及2014年皆出現逾1250億美元貿赤，過去兩年亦因新冠疫情導致連續兩年出現貿赤。人口方面，日本人口在2009年達到128117042的歷史高位後，人口開始減少。

根據聯合國預測，日本人口將於2056年跌破1億，2100年減至約7364萬。根據日本總務省截至9月1日的數據，目前總人口為1億2475萬，但仍以高歲人口佔比較大，其中45至49歲人口有94.8萬；50至54歲有94.1萬；70至74歲有93.8萬，而75至79歲亦有69.9萬。故此，即使日本的三大產業佔GDP比重與德國極之接近—服務業佔68.7%；製造業佔30.1%，但在內部消費疲弱的同時，對外貿易額與GDP之比亦僅為31.36%。日本何時可以脫離困局仍是個迷！

撰文：經濟通資深市場分析師 鄭廣復







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