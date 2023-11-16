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國內生產總值（Gross Domestic Product，簡稱GDP）是用來衡量一個國家或地區在特定時間內所產生的經濟總量，投資者也經常用GDP數值去判斷國家或地區的經濟表現。但其實不同國家或地區在統計GDP數據時，所採用的計算方法有所差別，而且統計口徑也不盡相同，因此從嚴謹科學角度來看，徑直對兩個不同國家的GDP作出對比，其實是會存在不少誤差的。而常見的GDP計算方法，就包括有生產法、收入法及支出法。例如當今全球頭兩大經濟體—美國及中國，在GDP的計算上就分別採用支出法及生產法。

但本文並非要對不同的計算方法作出詳細介紹，而是與讀者分享在GDP統計中常見的兩個類別—名義GDP與實質GDP。

名義GDP，是指所有用以計算經濟總量的指標，均採用當期的市場價格去計算，是屬於相對直接、原始的數據類別。而實質GDP，或稱不變價GDP，則是參照對上一期的物價，排除了因價格基數不同而產生的影響，以方便對不同年份的產值進行比較。在投資市場中，投資者平時聽到某個國家或地區所公布的GDP，一般是指實質GDP。

儘管利用實質GDP對不同年份的數據作比較更具可比性，但是投資者亦不應忽略名義GDP對投資市場所帶來的參考意義。由於名義GDP及實質GDP分別用當期物價及上期物價計算，因此如果同一時間，名義GDP增幅大於實質GDP增幅，就反映當期的物價較上期是處於增長的形態。這種情況對於大部分國家或地區來講，是對通脹的常態反映，因為我們所處的生活環境總體是平穩向上，物價大部分時間應有溫和增長。相反，如果名義GDP增幅小於實質GDP增幅，則表示當期物價較上期是處於下跌的，反映通縮的問題。

舉個例子，內地近期公布的季度GDP數據，就顯示內地正連續兩個季度（第二季及第三季）處於名義GDP增長少於實質GDP的增長，這也是市場對內地未來會否持續進入通縮產生憂慮的原因。

撰文：光大證券國際證券策略師 伍禮賢







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