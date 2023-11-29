加入最愛專欄 收藏文章

港股市場的波動調節機制（Volatility Control Mechanism，以下簡稱VCM）在2016年由港交所推出。港交所的VCM機制，旨在市場交易過程中，降低股份突如其來的波動，進而降低市場出現系統性風險的機會，但並非所有港股都適用於這個VCM機制。根據港交所資料，這個機制僅涵蓋所有恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成分股、SPAC 股份、SPAC 權證及合資格的交易所買賣產品。

這個VCM機制的原理是，如果在某個時間點，一隻股份的成交價格觸及5分鐘前參考價的±10%（針對大型股）、±15%（針對中型股）和±20%（針對小型股），該股份的股價將進入為時5分鐘的冷靜期。在冷靜期，股份價格只能在預先設置的上下限區間內波動。而5分鐘的冷靜期過後，股價將恢復正常交易並重新進入VCM機制的監察之下。

對比外圍市場，港交所的波動調節機制具自身特點，由於它透過在機制觸發時間內限制報價的上下限，因此它仍處於交易狀態；而美國的熔斷機制，一旦被觸發，則會導致股份出現短暫的停止交易，此乃VCM與美國熔斷機制的最大分別。而港交所的波動調節機制結束後，股份的報價可以進入下一個區間的上下限報價，對比內地的漲跌停板機制，全日交易時間段，設置了當日交易範圍最高及最低的限制，這是VCM與內地股市漲跌停板機制的最大分別。

在證券市場交易中，導致個股或指數出現波幅變化的原因有多種，例如突如其來的消息（例如業績公告）、重要股東持倉在短時間內大幅變動（例如股東被強行平倉）、或者市場氣氛（例如恐慌性拋售）等。而VCM機制，則主要偏重於對市場氣氛、市場情緒所帶來不尋常波動的管控。因此，理論上，VCM機制對於某些情況的作用會相對明顯，例如恐慌性拋售。當單一股份或指數出現爭先沽售、「人踩人」式的價格下跌時，投資者的情緒就容易受市場氣氛困擾，一時作出「跟風」或不明智操作。

在VCM機制下，個別投資者的不理性行為經過一段時間冷靜後，開始逐步回歸理性，那麼波動調節機制將會發揮出其功效。但是，如果是突然其來的利空消息導致個股或大市的基本面出現變化，那麼即使波動調節機制雖然在短時間內將價格穩定，機制調節過後，亦無法阻止個股或大市未來進一步向下，畢竟價值才是最終決定任何資產定價的首要因素。

撰文：光大證券國際證券策略師 伍禮賢







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱