香港投資移民與其他投資移民熱點地區比較

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去年12月份，香港政府正式公布「新資本投資者入境計劃」，並於今年3月1 日起接受申請。合資格人士須投資至少3,000萬元於獲許投資資產，包括獲許證監會認可的獲許金融資產、非住宅房地產，以及支持創科行業發展等。「新資本投資者入境計劃」的目的是吸引高資產淨值人士在香港落戶發展，促進本港經濟蓬勃發展，亦希望高資產淨值人士透過調配和管理財富，在本港獲得更多元化的投資機會。



事實上，全球不少國家或地區，均有性質類似的計劃，或統稱為投資移民計劃，以吸引本地以外的資金落戶。而除了香港外，新加坡、紐西蘭、加拿大、美國等，也是吸引投資移民的一些熱點地區。那麼相對這些地區，香港的投資移民計劃具哪些方面的優勢？筆者認為，主要反映在四大方面。



首先，准入門檻相對較低。相較於同為亞洲金融樞紐且長期與香港競爭的新加坡，規定外地人可通過三個方案到新加坡投資獲取居留准證：投資至少1,000萬新元（逾5,800萬港元）成立商業實體；或投資精選基金2,500萬新元（逾1.4億港元）；或設立至少2億新元（約11.6億港元）的單一家族辦公室；所需金額均遠超香港，為投資者設置了更高的門檻。



其次，無規定居住時間。「新資本投資者入境計劃」為投資者提供了更大的自由度。即便未能滿足連續居住要求，只要持續符合財務規定滿七年，投資者仍可申請無條件留港，無需擔心續簽問題。相較之下，紐西蘭的投資移民計劃規定，續簽之前須提供檔證明申請人滿足了在紐西蘭的規定居住時間，如不滿足條件，會被驅逐出境。新加坡亦附設多項條件限制，若投資者首五年永久居留期滿後要更新再入境准許證，公司須雇用至少30名員工，其中至少一半必須是新加坡公民，以及10名須是新員工。



第三，投資類別選擇豐富。「新資本投資者入境計劃」僅要求將300萬投到政府指定項目，其餘資金則可自由投資於香港公開市場上的股票、債券、基金等多種金融產品以及非住宅房地產。美國的EB5計劃要求投資者必須投資於商業企業並創造就業機會，資本額取決於投資者所選投資地區。新加坡要求申請人設立新商業實體或擴大現有實體業務。這些都需要投資者參與日常管理或至少對企業的運營有一定瞭解，增加了管理風險，且升值空間不確定。加拿大魁北克投資移民計劃要求投資者進行100萬加元的五年期投資。100萬加元會在到期後無利息奉還。申請人還要向魁北克政府提供20萬加元的不可退還的財政捐款。



最後，就是語言門檻低，融入無障礙。香港獨特的兩文三語環境為投資者提供了更大的便利。相比之下，其他國家可能要求投資者具備一定水準的當地語言能力。此對於內地居民而言，尤具吸引力。







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