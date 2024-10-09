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近年家族辦公室在本港發展蓬勃，根據香港科技大學與安永今年首季發布《2024大中華區家族辦公室現狀調研報告》，內地的家族是推動大中華區家族辦公室發展的主力軍。而在受訪的家族辦公室中，51%的設立地是在香港。此反映出兩大客觀事實，一為內地過去經濟快速發展，財富效應帶動財富管理需求明顯；二為本港作為全球金融中心，對家族辦公室的設立具備較大吸引力。加上近年本港政府亦推出配套措施，吸引家族辦公室來港落戶，例如便利政策及稅務優惠等。因此，家族辦公室這個名詞相信投資者不多不少都會有所聽聞。



但你真的了解什麼是家族辦公室嗎？



按照廣泛的定義，家族辦公室是指專門為富裕人士、家庭、家族，提供理財管理的企業，其存在的意義或者希望要實現的目標，是幫助以上客戶管理其財富、創造財富以及傳承財富。



但如果純粹從定義理解的話，一般投資者又有機會將家族辦公室等同於家族信託、甚至私人管家。事實上，一般私人管家所涉及的業務範圍有機會更加廣泛，除了有機會涵蓋投資、理財外，包括個人醫療、法律咨詢、稅務咨詢、教育培訓等方面均有機會涉及，而家族辦公室雖然亦沒有明言僅將服務限制在理財投資，但這方面卻是佔據較為主導的比例。



至於家族信託則是一個理財工具，通過契約及意願書，按受託人意願，管理及規劃財產、規避風險，並按指定時間及方式，把資產分配給受益人。信託資金有隱密性，並有債務隔離的功能。由此可見，家族辦公室與家族信託，雖然都可協助財富管理及承傳，但功能是截然不同。兩者可以結合使用，例如家族辦公室可以用家族信託作為財富承傳工具之一。



希望以上的資訊，可以幫助讀者更容易清晰了解家族辦公室。







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