SPAC投資的里程碑事件

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近日特殊目的收購公司（SPAC）再度引起市場較大關注，上月底以SPAC形式上市的企業香港匯德收購公布，收購東南亞電商Synagistics的方案獲得特別股東大會通過，並更名為獅騰控股（2562.HK）於10月30日開始在主板交易，成為本港完成併購交易（De-SPAC）首例。



回歸港交所於2022年正式推出SPAC的新上市制度以來，目前已接近有三年時間。新制推出初期，資本市場反應迅速，多家SPAC企業成功在港交所申請上市。隨後市場發展有所放緩，相信部分與宏觀經濟降速，以及二級市場走勢低迷等因素有關。與美國、新加玻等SPAC上市制度不同，港版SPAC只供專業投資者參與及認購，因此港版SPAC在普羅大眾中未必具太高的投資熱情，惟從投資價值而言，港版SPAC亦具備一定的發展潛力，此需要投資者對企業具備「伯樂」的眼光。以獅騰控股為例，成功完成併購後的首日表現，最高升超過4倍。



那麼究竟什麼是SPAC，這個模式有什麼特點？



首先，從SPAC的運作機制來看，SPAC必須在上市之日起計24個月內刊發有關SPAC併購交易的公告；及在上市之日起計36個月內完成SPAC併購交易。聯交所可批准上述兩個期限延長最多6個月，前提是延期決定須已在股東大會上獲股東通過普通決議予以批准。也就是說，SPAC的投資者具有明確的投資期目標，兩至三年，要麼成功，要麼強制性退出。而退出時所獲的價值，等於當初投入額扣除期內支付企業作併購開支的相應比例。



其次，在兩至三年被判定成功購買資產與否之前，投資者亦可以在二級市場進行買賣。投資者可以根據這個SPAC的運作，來持續判斷未來購買資產成功與否的可能性，而作出買賣，因此在操作上具較高的靈活性。此外，港交所更安排贖回機制，在重大事項（例如發起人變更、併購交易落實）投票權上，投資者如行使反對權，可要求SPAC企業贖回其股份。因此，從保護投資者機制上，港股SPAC還是做得比較充足的。



最後，投資者可能更會關心，究竟SPAC成功購買資產的概率有多少？根據美國經驗，從2009至2019年期間，在美上市SPAC成功購買資產上市的概率為86%，只有11%未成功被清盤，而剩餘約3%處於購買過程之中。筆者相信，港版SPAC的成功率未必會有這麼高，畢竟港交所對港版SPAC的監管要求較其他市場更為嚴格，但是相信亦未必是一個低數字。







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