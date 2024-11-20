「特朗普交易」風險位分析

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美國總統大選結果出爐，共和黨候選人特朗普獲勝。投資市場對此表現正面，同時「特朗普交易」跡象浮現。但在市場投資情緒相對高漲之際，投資者亦應小心應對「特朗普交易」的潛在風險因素。那麼這些風險位，存在於哪些方面？



特朗普提出四種可能對美國經濟產生重大影響的政策分別是：企業減稅、對外加徵關稅、驅逐非法移民以及鼓勵化石能源。



特朗普其中一項主要政綱為大幅上調關稅，其指將對所有進口美國的商品徵收10%或更高的關稅，對來自中國的進口產品徵收60%的關稅。當貿易保護主義出現，意味貿易壁壘出現，將對美國經濟甚至全球經濟帶來嚴重傷害。當經濟出現衰退，利潤下跌20%是典型現象，在此情況下，GDP或將下跌，更可能拖累美國企業的預測盈利，從而影響股市表現。倘若上述情景出現，美國的出口亦將大受打擊，當中工業、半導體行業面臨的風險較高。



其次美匯指數或有機會維持較高水平。從特朗普的上一任期的歷史數據觀之，從其11月9日宣布勝選開始計算，美匯指數從低位上升約8%，至約2017年1月上旬就職後完結。再者，其貿易關稅政策料較大機會推高通脹。截至目前，根據目前芝商所的預測，12月減息機率不足60%，反映美聯儲12月減息機會減少；在通脹有機會復熾的情境下，未來減息步伐或有機會減慢，成爲最有利的美元上揚催化劑之一。不過，短期仍需要關注12月的CPI通脹數據及美聯儲的議息會議取態才是關鍵。



此外，若美匯指數及債息處於較高水平，美股或較大機會受牽連。美元及美10年期國債收益率與標普500指數之間呈負相關。當美元强勢，將同時影響内地政府繼續推出財政政策救經濟的空間，或會影響中港股市表現。







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