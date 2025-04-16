中概股強除牌，對金融市場衝擊大

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美國對華大打關稅戰，中國反擊力度堅決。特朗普未嘗甜頭，反而投資者用手持資金投票，美元、美債價格大幅走低。此反映在政經局勢動蕩之下，美元資產市場不再成為過去被認可的「避風港」。一方面，美國反復無常的對外政策，影響投資者對美國經濟展望的明朗性；第二方面，美國現時所推關稅政策，在經貿層面两败俱伤，促使本身已經深陷債務深潭的美國經濟雪上加霜。



然而特朗普未有平緩局勢之意，聲稱將出台更多針對半導體、藥品的關稅。另外，市場亦廣泛關注特朗普會否推進在美上市中概股除牌，筆者認為，若然美國強行對中概股除牌，無異於在另一領域，加深自損美國信用。



美國在2020年通過《外國公司問責法案》，旨在加強在美中概股監管，內容包括上市公司運用獨立性、會計審查等內容。而《外國公司問責法案》實施後，中概上市公司努力滿足法案要求。若然如今沒有正當理由，而強行將中概股除牌，相當於對《外國公司問責法案》的自我否定，損害制度基礎。美國證券市場現時是全球最大市值市場，隨意濫用行政權利影響制度基礎，將打擊未來公司在美上市的意欲及信心。



另外，如果中概股因此事項出現價格下跌，參與當中的投資者或將遭遇損失，這些投資者並非特定對象，而是來自全球。若然真的走到這一步，亦從側面反映美國為了對中國發起金融戰，漠視全球投資者的利益，「美國優先」違背普世價值。更為關鍵的是，退市後，投資者的錢從何取回？美國政府背書嗎？肯定不會。上市企業嗎？企業上市集資，目的就是希望獲得股東資金發展業務，這些資金可能用於設置廠房、購置設備、增聘人手等等，若然一下子要全部以流動性形態全數歸還，將對企業形成損害。所以，中概股若被強制退市，受傷害最大的還是市場，特別是投資者。



筆者認為，如果貿易戰導致全球資金撤離美債市場，那麼強行將中概股從美國市場退市，則將驅使資金撤離美股市場。特朗普仍會孤註一擲，賭上投資者對美股的信任嗎？







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