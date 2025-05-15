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隨著香港海洋公園大熊貓「盈盈」誕下雙胞胎熊貓寶寶，以及國家贈送的兩隻大熊貓在萬眾期待下到港，香港現擁有六隻可愛的大熊貓，更掀起一波「熊貓經濟熱」。究竟「熊貓經濟學」是否可行？全球其他地方是否也有「熊貓經濟學」？本文為您詳解。



（一）大熊貓的魅力



大熊貓外型憨態可掬，很容易便俘虜人心。它不僅是中國的國寶，更是國際間友誼的象徵。許多國家都希望能夠引進熊貓，以促進文化交流和雙邊關係。



（二）世界各地的「熊貓經濟」



放眼全球，可以說，哪個地方擁有了大熊貓，就等於掌握了「流量密碼」。多地因為有大熊貓，所帶來的經濟收益相當可觀。



其中，出生於日本大熊貓「香香」深受日本民眾喜愛，人氣爆棚。據媒體引述專家估算，從香香出生到回國不到6年，它產生的經濟效益超過600億日元（約合人民幣28億元）。香香回國後，還有日本粉絲們專程組團來華幫其慶生，帶動赴華旅遊熱度。



曾在韓國生活的熊貓「福寶」亦極受歡迎，堪比當地的頂流明星，據報導，金融機構限量發行福寶版信用卡，三天內已額滿；以福寶為主題的快閃商店兩周的銷售額達到人民幣540多萬。今年「福寶」歸國後在國內開啟了首場直播，創造了多項收視和播放量記錄，新媒體平臺累計觀看量達到2,000萬。



在中國，成都大熊貓繁育研究基地的「花花」因其“沒有脖子沒有腰，坐下時像一隻三角飯團”的可愛形象而迅速走紅，直接帶動當地旅遊熱度。據成都市資料，今年五一假期，成都大熊貓繁育研究基地、成都熊貓谷連續多日預約客滿，共計接待市民遊客32.3萬人次，成都大熊貓繁育研究基地前三日累計接待遊客和門票收入分別同比增長79.5%和97.4%。



（三）香港與大熊貓的不解之緣



作為友誼使者的大熊貓，見證了中央對香港的關愛。1997年，為慶祝香港回歸，中央向香港贈送第一對大熊貓，名為「安安」 「佳佳」，寓意「安」定繁榮，迭創「佳」績。2007年香港回歸10周年之際，中央贈送香港第二對大熊貓，市民共同選定名為「盈盈」 「樂樂」，象徵繁榮歡「樂」，經濟豐「盈」。



贈港大熊貓陪伴一代又一代香港人成長，也承載著大家的集體回憶。20多年來，香港「熊貓熱」持續不減，市民自發為熊貓舉辦生日會，亦在社交平臺表達關心。香港對於大熊貓的飼養更是十分重視，給予精心呵護與照料，「安安」還成為全球最長壽的圈養雄性大熊貓。



（四）香港如何發展熊貓經濟



為了充分發掘熊貓的經濟潛力，香港海洋公園已積極佈局各大社交媒體平臺，如Instagram上的「pandahk_official」、小紅書與抖音上的「港寶胖噠」，通過分享新生熊貓寶寶的萌態，讓廣大網友近距離感受這份新生的喜悅。



大熊貓作為天然的「萌寵大使」，不僅促進了內地與香港之間的文化交流，還蘊藏著為各行各業開闢新機遇的潛力。相信隨著未來熊貓寶寶與更多的公眾、遊客見面後，香港「熊貓經濟」的資源優勢會更明顯，可推出更多富有創意和文化內涵的活動，將「熊貓熱」轉化為持續的經濟增長點。







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