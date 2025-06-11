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上月底，新世界發展宣布將其4筆永續債券的利息分派延遲至下一個支付日，公告引發投資者對公司流動性及償債能力的擔憂，其發行的5筆永續債券均出現下跌。利息延遲派發對往後的收益會產生什麼影響？這需要對永續債條款作出仔細閱讀。



早於今年5月中，新世界未有贖回其中一筆3.45億美元永續債券已為遞延永續債息埋下伏線，因新世界不選擇贖回意味該筆永續債利息將由6.15%跳升至約10%，年度支付額將增加1,060萬美元，約佔2024財年租金EBIT的約3%，將對新世界造成一定負擔。



隨著現時新世界公布4筆永續債券的利息分派延遲至下一個支付日（即12月），根據有關永續債條款並沒有限制延遲的次數，因此新世界有權於12月再次遞延債息，只需提前5至10個工作日通知持有人。值得注意的是延遲款項同樣帶息，並按原分配利率計息，因此遞延債息雖然對新世界的短期現金流有所舒緩，但同時增加其長期債務負擔。在複利效應下，債務壓力或有機會隨時間累積而增加。



有關永續債條款中同時設有股息制動機制，即如果發行人因延遲分配（Distribution Deferral）而在票息支付日未能全額支付分配款項的情況下，不得宣佈或支付股息、分配或其他款項給其「次級證券」（Junior Securities）或「同等證券」（Parity Securities），直至發行人或擔保人全額清償所有積欠分配或通過特別決議（Extraordinary Resolution）。



而現時市場對有關永續債已實行淨價交易（Flat trading），新世界就部分債券提出折價收購、交換要約或特別決議案的風險上升。市場高度關注其875億港元貸款再融資的進展，投資者需密切監察再融資進展及資產處置情況，謹慎評估債券重組風險。







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