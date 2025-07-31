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今年春節，DeepSeek橫空出世，以低成本開發出能與美國AI巨頭OpenAI 競爭的模型，一月時便於中國和美國地區的蘋果應用商店App Store免費APP下載排行榜中榮登榜首。DeepSeek的成功證明了中國在人工智慧AI領域的應用層面取得顯著進展，引起全球關注，也帶來新的投資機會，及新一波AI尋金熱，在香港股市科技板塊表現尤其亮眼。如今，哪個行業或公司接入AI，便有望接入上升的軌道，到底AI 概念是"虛火"，還是未開採完的寶藏？



AI概念股是什麼？



AI概念股是指那些主營業務涉及人工智慧技術的公司股票。最直接的是發展AI 大模型技術的公司股票。其次便是受AI 影響顯著的行業和相關公司，例如晶片、雲計算、電訊設備製造、資料中心、軟體及電子終端應用，進一步再擴展至智慧汽車、電訊運營商等領域。以下列出部分AI 相關及受惠行業，看看其潛在升值原因。



（1）科技行業



互聯網巨頭：在人工智慧應用與研發方面投入大量資源，目的是提高使用者體驗、營運效率，如阿裡巴巴、百度、騰訊、商湯、穀歌、微軟及蘋果公司等；



晶片公司：AI模型的訓練和推理需要處理海量資料，而晶片能夠提供強大的平行計算能力，從而加速AI任務的執行, 如英偉達(Nvidia)、AMD及英特爾等；



智慧駕駛、汽車零部件行業、汽車行業：蘊含智慧駕駛輔助系統的自動駕駛汽車相關公司，如特斯拉、比亞迪等。



（2）基礎設施行業



電力：AI運算耗電量驚人，電力及新能源股的業務增長於AI概念下亦不乏憧憬。



電訊服務商：內地三大電訊運營商宣佈已全面接入DeepSeek開源大模型，預期將帶來技術升級、成本優化和業務拓展的多重利好。



（3）醫療健康行業



AI技術將用作於醫療影像分析、臨床決策支援、藥物研發等範疇，還有遠端醫療及智慧醫療設備。



（4）零售行業



電商平臺運用AI技術提升用戶體驗、庫存管理、供應鏈等，如京東等。



那麼，下半年AI概念股還有發展潛力嗎？



隨著人工智慧技術不斷提升，未來可應用的範圍將持續擴大，將帶動更多需求。另外，各國政府高度重視AI的發展，一系列支持政策相繼出臺，為AI概念股的發展營造了良好的環境。



從投資與市場熱度角度來看， AI科技股未來都是市場焦點，在板塊市場炒作過程中有逐步擴散趨勢，短期可能出現調整，但參考週邊市場AI股份表現，長期來看炒作空間仍是相對廣闊的。DeepSeek概念將逐漸被投資者深化，從大模型開發擴展至通信基建、軟體應用、電信營運商等，可發掘的方向很多，預料熱潮將持續。



惟另一方面，機會與危機往往都會並存。儘管AI概念股在短期內面臨人才短缺、技術瓶頸以及監管政策和倫理問題等挑戰，但這些挑戰也為技術進步和市場發展提供了空間，從長期來看，AI概念股依然具有投資價值。隨著AI技術的不斷成熟和應用場景的持續拓展，AI概念股有望成為未來經濟增長的重要引擎，但投資者亦需保持理性，關注技術突破和政策變化，避免盲目追高。







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