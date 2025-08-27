如何善用「新增人民幣貸款」與「社會融資規模增量」數據？

加入最愛專欄 收藏文章

中央人民銀行早前公布，內地7月新增人民幣貸款減少近500億元人民幣，錄得自2005年7月以來首度萎縮。至於7月社會融資規模增量以及今年首7個月的社會融資規模增量，分別為1.22萬億元及23.99萬億元人民幣，兩者均低於市場預期。

投資者可能會有疑問，為甚麼7月新增人民幣貸款會減少，而社會融資規模會增加？兩者各自反映甚麼因素？

其實如果要明白這兩個指標，投資者不妨先從「貸款」、「融資」這兩個詞語的字面意思來理解。「貸款」與「融資」屬於兩個較為相近的詞語，兩者既有相同點，亦存在差異性。「貸款」一般具體指從銀行業或金融機構做借貸，以達至「融資」的目標；而「融資」則泛指借入資金以來達成財務目標，「融資」除了「貸款」的形式外，更包括發債、發行股份等途徑。有了對「貸款」與「融資」的基本認知，再去理解「新增人民幣貸款」與「社會融資規模增量」，就容易得多了。

內地7月新增人民幣貸款減少近500億元人民幣，錄得自2005年7月以來首度萎縮。(AP)

根據中央人民銀行公布的資料，「社會融資規模增量」是指一定時期內實體經濟從金融體系獲得的資金額，當中包含了「對實體經濟發放的人民幣貸款」、「對實體經濟發放的外幣貸款」、「委託貸款」、「信託貸款」、「未貼現的銀行承兌匯票」、「企業債券淨融資」、「政府債券淨融資」以及「非金融企業境內股票融資」等多個方面。以7月數據來看，「對實體經濟發放的人民幣貸款」佔「社會融資規模增量」61.6%。換言之，「社會融資規模增量」與「人民幣新增貸款」之間存在的接近40%差距，就是上述提到的其他融資渠道。

此外，還有一個細節就是，「新增人民幣貸款」一般會伴隨著利息的發生，如果企業借100萬，未來本金連利息110萬，而這個企業未來仍然以借貸來償還本金及利息，那麼下次再借110萬的時候，亦會造成10萬元的「社會融資規模增量」。

由於「社會融資規模」反映資金流入實體經濟的規模，因此通常被視為經濟增長是否蓬勃的一個指標。「社會融資規模」愈大，反映企業總體處於擴張水平，對資金需求增加，經濟景氣度向上，反之亦然。但其實，「社會融資規模」還有另一個功能，就是反映經濟增長的質量。因為正如前文所提，「社會融資規模」下有不同細項，不同細項的增長高與低，反映經濟增長的側重點不同。例如，一般而言，長期借貸的比例高，更反映企業對中長線經濟的看法樂觀，對經濟增長有更具質量的提升，反之亦然。







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇