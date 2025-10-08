引入策略股東的三種常見模式

加入最愛專欄 收藏文章

在企業發展的過程中，初期往往因要拓展業務，需要面對融資需求，而引入策略股東入股，會是其中一項較為常見的選項。從整體來看，一家上市公司出現集資，首先反映出市場對這個企業品牌、價值的認可；其次，新晉股東可以發揮其資本優勢或市場營運經驗，助力企業進一步發展；再者，企業獲得新增資金，有助資金流的進一步寬裕，並提升現有業務規模。

若投資者投資的企業，真的出現引入策略股東的情況，不妨可以從引入的交易模式或條件加以區分細析，此將有助投資者對投資企業的價值有再進一步的啟示。

通常成為新股東，一般會有以下幾種模式：第一，現金購買新/舊股份，成為即時股東；第二，購買可換股債券，成為潛在股東；第三，買賣雙方股份置換，互相成為對方股東。三種方案之中，前兩種均需付出真金白銀去認購，成本相對較高，亦反映出買家對此項投資的信心相對較大。

引入策略股東的交易模式，可反映市場對企業的價值判斷。(Shutterstock)

對於第一種模式，如果買家購買新股份，反映出原有的股東仍希望持有一定比例的股份，同時企業將獲得新增資金；如果買家購買舊股份，則反映出原來的股東希望在現水平降低一定的持股份額，相對而言，信心較出售新股份稍為欠缺，同時企業總資金體量保持不變。另一方面，買家購買股份是用溢價，還是折價，亦反映出買家對這筆投資的信心有多大。

對於第二種模式，投資者需要十分留意換股價水平。對於買家而言，由於有債券條款的保底保障，因此這筆投資可以說是只賺不賠，問題只是賺多賺少。但是對於一般投資者而言，則完全不同，因為如果到換股期限時，股票價格低於換股價，買家就沒有誘因持有其股份並繼續成為股東，他會選擇收取債息離場。這對企業及股價而言，均是利淡消息。

至於第三種模式，即股份互換，則兩家企業均同時為買家及賣家，此種模式通常將兩家企業的發展、利益互相捆綁，或者互相借助對方，發揮協同效應。

因此，不同的交易模式，一方面反映出市場的信心有多大，另一方面亦會對被投資的企業產生不同的影響。投資者應根據交易協議或模式作進一步區分，才能更好理解市場對企業的價值判斷。







