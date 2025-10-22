基金如何計價？甚麼類型適合你？

加入最愛專欄 收藏文章

在現今多元化的投資世界中，基金成為許多人的首選理財工具。無論你是剛踏入職場的新鮮人，還是希望穩健增值資產的中年族群，不少人都希望透過投資基金產品以達至財富增值，所以了解基金是邁向財務自由的重要一步。以下將簡介部分基金的特點，讓投資者在入市前先作充分了解。

甚麼是「未知價原則」？

基金產品的「未知價原則(Forward Pricing)」是指投資者在申購或贖回基金時，無法即時得知成交價格，需等待基金公司在當日收市後揭示。這是共同基金與部分債券基金的常見特性。

該基金交易流程的主要特點是投資者在申購或贖回基金時，無法即時知道相關價格，當提交交易指令後，基金公司會在當日收市後根據市場價格計算基金淨值(NAV)，實際成交價格為「當日收市後的基金淨值」，而非提交指令時的價格。共同基金(Mutual Fund)、債券基金、貨幣市場基金都會採納有關計價制度。

封閉型Vs開放型基金

封閉型基金與開放型基金的主要差異在於是否允許投資者隨時申購與贖回。開放型基金(Open-End Fund)是指投資者可以隨時向基金公司申購或贖回的基金。基金規模會隨著投資者的資金進出而變動，基金公司每日根據市場價格計算基金的淨值(NAV)，投資者以當日淨值進行交易。由於該類基金的流動性高，並允許可隨時申購與贖回，適合需要彈性資金運用的投資者，包括長期投資者、定期定額理財者、追求穩健增值的保守型投資者。

封閉型基金(Closed-End Fund)則是在募集期結束後，基金規模固定，不會再接受新資金參投。投資者需要在二級市場交易，可能出現折價或溢價的現象，即是交易價格可能高於或低於基金淨值。該類基金規模偏向固定，不受投資者申購或贖回影響。市場交易價格浮動，因此有可能出現折價或溢價現象。不過，由於其流動性受限，並需依賴市場成交，所以有可能形成流動性風險。

各類基金的制度或特性其實沒有絕對好壞，關鍵在於投資者應先了解它們的運作方式，選擇最符合自身需求的投資工具，才能在理財路上穩健前行。







