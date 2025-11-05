甚麼是加密貨幣財庫(DAT)？

加入最愛專欄 收藏文章

近年隨著加密貨幣資產價格逐步走高，市場對其關注程度亦有所升溫。除了加密貨幣外，加密貨幣財庫(Digital Asset Treasury, DAT)亦愈來愈受到市場矚目。那麼，甚麼是加密貨幣財庫？它與加密貨幣有何異同？

首先，DAT是指以加密貨幣如比特幣(BTC)或以太坊(ETH)作為核心資產儲備的公司，DAT並非以炒賣加密貨幣為主業，而是將它們放在資產負債表上，以長期持有方式為公司增值，目的是捕捉加密市場升值潛力，同時為投資者提供避免直接持有加密貨幣引伸之保管及監管風險的投資機會。

DAT並非以炒賣加密貨幣為主業，而是長期持有加密貨幣為公司增值。(Shutterstock)

DAT往往以可換股債券(Convertible Bond, CB)方式集資，例如美股市場中，微策略(US.MSTR)就有七筆流通的可換股債券，合共規模超過100億美元。可換股債券對DAT來說是一個理想的集資工具，原因是DAT公司面臨加密資產高波動性，傳統股權融資會即時稀釋股東權益，而直債則需負擔較高的利息開支，加重負債比率。可換股債券則提供低息或零息融資，轉換價一般高於現價20%至40%。

雖然DAT及其所發行的可換股債券在牛市資產增值中能帶動股價上漲，觸發債轉股機制，形成「財庫增值→股價升勢→債務減輕」的循環，但投資者亦需注意若加密市場低迷，股價未能觸發轉換，發行人須於到期日以現金贖回相關債券，有機會引發流動性緊絀，若持倉大幅減值，違約概率將會急升。







【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好