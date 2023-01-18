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市場由多年的極度靜止變為進行復常之後的積極開放，我們必須要認清楚本質上未來市道發展很可能會衍生兩個效果，一是投資產品價格會上升，二是通脹會加劇，這是經濟活動活躍和轉流率增加的結果！

「拚經濟」令GDP(國內生產總值)增長，不但會帶動經濟改善，更加重要是會改善市場情緒，很多人認為加息是樓價大跌的主因，筆者不全部同意，加息令成本增加，的確會令樓價微調的，但是買入二手住宅市場長期有穩妥的壓力測試，加息並沒有令供樓人士超出了原定的風險防線和預算！又有人說移民是樓價大跌的原因，筆者也不全苟同，近年約20萬人移民，粗略估計等於約7萬個家庭，的確只要有1%的家庭移民盤肯劈價賣樓，即是市場可能就有700個劈價盤，但移民盤減價的破壞力，其實不及7萬個移民家庭可能一齊唱淡香港那麼大！結合原本的樓市淡靜之辯論，已經淪為意識形態之爭！事實上，去年下半年樓市的而且確在唱淡情緒之下令到樓市機制幾乎失效！但這個只是表面看到的，淡風令樓價大跌，是同時遇上中央調節企業及金融市場，個別香港人適應及了解不到這種新常態，引起的迷惘及擔心才令到市場上負面情緒可以左右大局！並不是代表單靠市場負面情緒就可以隨意將市場摧枯拉朽！

新一年，我們身處一個蟄伏多年的市場已重新復甦，基本上任何經濟體系的市場型態都是一個「呼吸」，只是資本主義傾向先擴張後去除泡沫下收縮，而社會主義就傾向先調整鞏固，然後才讓市場力量起動，兩者都是呼吸，不明理念所以才會覺得奇怪，無論如何，中國包括香港收縮多時，今年既然是「拚經濟」應該是發放能量的時候，沒有大局的配合，負面情緒並不能夠對市場作出太大困擾。

（istock）

基於筆者以上的概念和分析，我認為兔年香港樓價可以由最低點回升5%至10%，這個預算應該是穩妥的，至於可否將已經跌了普遍15%的樓價跌幅去完全收復失地，筆者認為現在評論言之過早，我們要看看未來幾個月的運作，還要看看在中美博奕大局之下，對手即西方國家又作出甚麼花招去干預市場，我們才會決定要行多快或者是否在中途作出鞏固防守的回應了。







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