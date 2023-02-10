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要了解樓市的長期趨勢就必先要看一個城市如何走向，尤其是在過去四年充滿波折的日子，香港會否繼續成為金融中心和保持到一國兩制是在大局上的關鍵因素，是否金融中心決定了資金是否匯聚香港，一國兩制是否持續實施決定了香港未來是否持續有獨一無二的發展能耐。無錯，我們現在看的不是守住或回復舊有的優勢，而是香港本質是否配合發展的新局面。

（istock）

一般人評估樓市太低估市場，他們都說等待基本因素的回復。其實香港已經聚積了三年的購買力，本身已經充滿財富效應，過去十個月單是銀行增加的定期存款都已超過24000億元，及我們已有66.1%左右的自置居所業主供滿樓，有關購買力只要輕微啟動，樓市已經可以即時改變。至於說發展，我們已經見到新的改變就是香港將會日益出現一些優才大軍！而香港金融中心顯然會有新的持份者加入的，這些不單只會影響到市場資金，亦會影響到樓市有新血加入。

我想用我近年買入的名鑄單位去分享這個時局下投資的概念，2020年我是見到豪宅的低潮，於是我是期望用四萬多元一呎去買單位的，最吸引我的是渣甸山的皇第，水平之高是令我印象深刻的，但後來因為名鑄複式單位，其「直升機角度」的維港氣勢，加上條件較接近我的期望，所以成交了，但之後網上也流傳錯誤數據引起的錯誤評論，認為我六萬多元一呎的買入價，是否我這個投資老手「老貓燒鬚」？有關的評估令我啼笑皆非，在這成交上我雖然不是地產代理，但我都有和一些傳媒分享成交是有附加條文的，很多人捉錯用神認為是我參與一個所謂「董事plan」，誤以為當中附加條文的最大利益是「長交吉」，其實我只是買了數月就已經完成了交易，並只是借了三成左右的按揭，其實我是享受到附加條文裡面提早成交可以得到的強勁回贈！雖然是公平交易，但我覺得在逆境中是買平了，我都盡量低調，更不想令取笑我的人太過尷尬，不過有些有心人一直將這個錯誤數據繼續想在網上討論區延續下去，所以我始終有一日都要回應的。

在疫情裡面，我都是保持用低調的態度，甚至之後買的兩個舖位勿地臣街及南豐中心我都是沒有按揭的，我享受穩定的樂趣，何況我只是一個小投資者，我認為適合做的就是安分守己做我的本業及爭取多一些機會回饋社會做多一點善事，我作為投資者，從來都在逆市中入市較多，因為我深知道「不買的風險」許多時都更大。









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