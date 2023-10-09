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政府正廣泛諮詢民意有關「樓市辣招」的修改方案，筆者想完整說一說個人對樓市辣招的看法：



筆者聲明，我對樓市辣招的立場是認為應該「減辣」！而不是「撤辣」！



我們先弄清楚市場實況，究竟市場在發生甚麼事？



現在市場雖然低迷，筆者強調不是泡沫爆破，因為市場的泡沫根本不多，市民借得很少（貸存比率只是67%，比97年的158%健康得多），業主供樓的壞帳亦很少（住宅按揭拖欠比率是0.07%，即99.93%業主準時供樓），香港還有約16.8萬億元的M3，其中定期存款約有8.89萬億元，過去20個月增加的定期是3.44萬億元。而3.44萬億元是一個甚麼概念？足以償還了香港所有的住宅按揭貸款！說香港現在是歷史上最充裕資金的時段並不過分，那為何在資金最多的時候，樓價會出現下跌呢？



當然，定期的收息率很高，令到很多資金被封印，但筆者強調這不是主因！主因是市民對悲情及前景掌握不到！我們打開手提電話，見到周圍都充斥著悲情，相信大家都體會到，筆者不花時間去說了，但我想強調，政府是需要在這個時候作出非常清晰的方案給予市民，而現在還沒有做好！筆者舉三個例子：



第一，當初為何要推出樓市辣招？很多人很容易答到，樓市辣招是因為針對防止炒樓，如果是真的話，那現在的逆周期措施就應該是減樓市辣招了。如果不減，市民就會充滿疑問，甚至過分猜想了。事實上，2009年之後，的而且確多了10萬億元的資金湧來香港，我們的確是要化解資金充斥的副作用，樓市辣招也是放慢資金在市場流轉的好方法，但政府若因此需要將有關政策延續的話，政府就必須要說清楚，否則就會引起群眾揣測，甚至在悲情嚴重的氛圍下引起不安。



第二，高官是不應該評論樓價平還是貴，因為這是由市場來決定。若高官評論樓價現在不夠平，市民會揣測究竟高官用甚麼來做標準？現在買不買樓好？而發展商亦會想究竟投不投地好？甚至會引起市場混亂。



第三，近年很多拍賣地皮的信息也令人迷惑，究竟政府的價錢是想平還是貴？導致發展商很難出價，亦難為出售的樓盤定價。筆者認為，政府應該作一連串動作，告訴市場政府是想怎樣做，讓市民去支持！

(Shutterstock)





在樓市辣招優化方面，筆者的建議如下：



第一，政府應該放寬境外優才買樓的印花稅措施，這個計劃已證明了成功及市民接受，我們應該進一步降低門檻，讓更加多人才進入，才合乎香港利益。



第二，放寬買第二層樓的辣招稅亦合時宜。如果買第二層樓是用來長遠收租的，首先可多了租盤，令到租金不容易上升；再者，容許買第二層樓，亦容易讓市民擁有更完善的養老投資組合，會大大增加銀髮一族的安全感，而且大大減少了政府將來對銀髮一族的資助和負擔。



這是筆者的看法，希望大家可以考慮及分享。