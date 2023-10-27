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筆者欣賞今年特首的《施政報告》內容，一份好的《施政報告》不是為經濟和樓市提供靈丹妙藥，而是在顛覆不定的大時代下，為香港未來定下了計劃、方向、理念和起點，並清楚告訴給市民知道。



特首宣讀《施政報告》的開場白，就說明目標包括「改善資產市場的流動性和投資市場氣氛，帶動財富效應，刺激經濟增長」。筆者覺得很重要，過去13年，我們都在包括「樓市辣招」的「逆周期措施」中，政策也是追求在景氣市場下減少成交轉流！但因為市場近年出現悲情和低迷，既已成為常態，逆周期措施應該由減少流轉變為增加流轉才對！但這只是民間的看法，官方從未正式表態！而這份《施政報告》各方面也說得十分清楚，在面對歪理滿天的市民來說非常重要！



另外，《施政報告》也顯示出政府不斷落實「北部都會區」計劃，將北部都會區發展引擎的進展更清晰具體化，令大型基建變得不遙遠，增強了市民對香港前景和政府的信心！



搶人才方面，截至9月底已吸引約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，約6萬人已抵港；加上宣布為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，進一步強化香港吸引人才的競爭力，也為樓市增加了一批新力軍！再配合「資本投資者入境計劃」的落實，香港和內地的資源力量將進一步融合！

《施政報告》有關地產的調節項目增加了需求，卻沒有為市場提供起動的動力。（Tony攝）





「把額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年。業主在持有物業兩年後出售物業，毋須再繳付樓價10%的額外印花稅。」這無疑減低了入市的束縛風險，也增加市場的放盤量！



「買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。」



「延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期－－香港房屋委員會（房委會）將放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，讓買家可獲得年期更長的按揭貸款，有助單位流轉。」



以上《施政報告》有關地產的調節項目增加了需求，同時減低了原本辣招的成本和風險，也增加了供應，卻沒有為市場提供起動的動力！雖然到下次起動的時候可以更公平、更流暢，這可能是原本正常的本質吧！



那《施政報告》的措施對市場就沒有幫助嗎？不是！市場動力會隨機下周期性出現，對樓市不應太悲觀！







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