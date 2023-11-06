加入最愛專欄 收藏文章

《施政報告》宣布後的市況如何？我們看看數據。以祥益為例，10月份持牌營業員人均開單宗數是3.6宗，比9月份的3.2宗提升了0.4宗，其中買賣成交宗數增加47%，同事成交回復了買租相若的情況。如以筆者經營的屯門區來看，二手買賣成交10月份按月增加了22%，而純粹居屋的成交增加了約1倍！10月25日《施政報告》公布後成交量比之前多了19%！



眼前的樓市不是泡沫爆破，而是一個新的常態，在樓價下跌的同時，租金卻連升8個月！樓價下跌，其實損失的只是有需要在現在出售單位的少數業主！而大部分業主仍然在樓市上繼續得益，租金連升8個月等於「收租佬」可以不斷加人工！過去8個月租金累計升了7.3%，相當可觀！而過去十多年進入樓市的買家，都享受了多年的租值（自住或收租）和低息期！正常業主在供樓過程中都會繼續儲蓄，若是，他們亦享受到近年定期的高息期，「個體戶」的「收租佬」顯然比以前得到更多！反而大財團面對商業信貸的高息和因物業重估引起的補倉，紛紛面對考驗！

在樓價下跌的同時，租金卻連升8個月。（資料圖片）



「收租佬」的處境似乎繼續看俏，2018至2022年的5年時間裏進入香港的人才約有23.5萬，而2023年截至9月份各人才入境計劃亦接獲16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，約6萬人已來港，其中的高才通計劃接獲5萬宗申請，當中3.9萬宗獲批。再加上大學擴大資助非本地學生限額，將吸引更多境外學生來港升學。另外《施政報告》落實「資本投資者入境計劃」，在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3000萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，雖然有關計劃不計買房地產，但是他們來到香港一樣要買樓或者租樓！



除了租盤供不應求之外，香港是需要人才的，香港的人力資源不足，再加上社會上充斥享樂主義，活在當下的文化令到社會工時短了，工作日子少了，所以社會需要更多的人力資源，這會衍生了更大的加薪幅度和更多的外勞需求，這些都會增大了租客的購買力和數量。



最後筆者想說租賃板塊不會存在泡沫，是反映剛需的一面清晰鏡子！而很多優才或高才在貢獻租務市場之後，亦會相繼變成買家！這個龐大的數目會愈來愈對香港房地產有利，租務的強勁表現令到買賣市場的價格低迷不會走得太遠。而筆者更加強調去說，現在樓市下跌並不完全準確，目前E類單位（1721呎以上）按年比較是全面上升的，而D類單位（1075呎以上至1721呎）有部分錄得上升，亦有部分下跌。筆者強調眼前市況只是一個新常態，不是傳統的泡沫爆破令樓價下跌的情況。







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱