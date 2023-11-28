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香港社會被悲情泛濫，人們也忽略了眾多利好因素已逐漸成形，筆者在此歸納和分享一下：



1. 資金增加



本港銀行首九個月總存款升2.3%，港元存款亦升1.6%。香港的貨幣供應量M3錄得16.8203萬億元，對比去年同期整體按年增長3.2%。定期存款量更是不停聚積，市場購買力不斷創新高！



2. 成交價量皆回升



和其他同業發表的也相若，以筆者公司經營的範圍為例，《施政報告》公布後三周的周末成交量，比《施政報告》公布前三周的平均宗數錄得倍增。而成交價方面，最新祥益指數和中原指數也反映樓價已出現初步微升！有關進展值得緊密留意！





根據業界統計，樓價近日已出現初步微升。(iStock)

3. 樓換樓成交大增，並成為市場主導



在短短兩三個星期內，樓換樓甚至「連環船」（即換樓客的買賣兩宗成交同一時間簽）成交大增！反映政府以轉流率為減辣概念，初步有成績！



4. 「高才通」已成清晰購買力，在各處都見到成交



連日來物業市場錄得多宗內地專才的入市個案，亦有內地買家支付15%印花稅的入市個案，為香港樓市注入新血。



5. 「現金買入」成交急增



一筆過付清樓價的成交，反映樓市長遠仍然是「較富有的人」擁有較多主動權！上車人士宜珍惜當下上車優勢！



6. 香港人口將回復增加



各種人才和外勞計劃正令香港回到人口增加的趨勢中，我們預計2023年底香港人口將會創新高至約760萬人的水平。加上最近在地產市場大家也見到移民回流者入市，無論香港人口或購買力也會有一定改善！



7. 白居二良性活化樓市



政府延長居屋第二市場的按揭保證期至50年，是一德政！雖然要明年3月1日才開始生效（買賣交易的完成日期和簽立相關法定押記的日期均在2024年3月1日或之後），但因為給了市場正面信息，已令想放盤及入市的人都加熱了，而且啟動了居屋業主換樓潮！這種解封的自住換樓行為，是一種良性又對市場有利的因素！



8. 消費市場持續增長



今年第三季本地生產總值按年增長4.1%，私人消費開支增長6.3%，整體投資開支反彈18.4%。經濟還沒有完全走出困境，卻正不斷改善中。



9. 壞帳率奇低(0.02%)，2003年樓市危機不復見



負資產住宅按揭貸款拖欠比率更低，於今年9月底為0.02%，反映絕大部分按揭借款人都能繼續還款，我們有避免市場大跌的底氣！



10. 香港金融中心揭開新一頁



雖然近期香港集資能力減低，但在創科工程有進展，而內地很重視香港金融服務推廣功能！加上阿聯酋等外國資金開始進入香港，群眾不應該隨悲情過分忽略香港本身的重要地位！







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