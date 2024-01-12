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今年是筆者連續第十七年撰寫樓市忠告，本文是2024年樓市忠告的下篇：



6. 樓價跌，絕不等於解決了樓市問題



樓價跌，肯定只會增加經濟的問題！成交減少，並沒有增加到擁有物業的人的數量，所謂樓價下跌只是走了一趟渾水！樓價跌得太多，發展商無利可圖，供應鏈就會停頓！短線來說，對政府財政收入不利；長遠來說，供應斷層亦會令價格長遠更容易急升！另一方面，樓價跌的同時，建築成本上漲卻沒有停過！於是地價佔建築成本的比重已經愈來愈小！樓價低迷，發展商繼續要面對比以前更高的息口，於是入市審慎，「無人起樓」！這怎會是一個正在改善的樓市？



7. 市場應以戰養戰



健康的樓市，必然是有暢旺的成交！成交可以創造機會！合適數量的成交，亦可以牽制樓價過高及保護樓價穩定！而病態的樓市，也必然是成交過旺或者成交不足的！所以房屋政策的責任，是讓成交量和轉流率回到適當水平！市場的自我調節機制才產生到正面作用，而不是現在的跌價或者成交稀少！例如，樓市辣招應包容長線投資而只針對短炒！投資收租其實沒有違反「房住不炒」的信念！買樓收租是長遠投資，而且亦可以增加租樓住房的供應！尤其在香港住宅租金連升10個月而未來人口會有所增加的結構之下，為何仍要用辣招規限買樓收租呢？

房屋政策應讓樓市成交量和轉流率回到適當水平。(iStock)



8. 租金走勢，是市場的最重要關鍵



收租是房地產的最可靠價值！住宅租金並不會因為樓價過高或過低而盲目追隨！當下樓價下跌，租金仍然繼續上升，這正正是一個重要啟示！筆者認為，住宅租金在2024年會繼續上升！而租金回報率也日益吸引！



9. 市場走勢，已不是由市場因素決定



當下是一場世紀金融大戰，但大多數人其實都不知道這場仗是如何打的，但肯定的是，不同的市場因素都成為了戰場上的武器，包括息口、匯價、資金流、通脹、物價、好淡倉，甚至資訊、價值觀和言論！消費者應量力而為，根據自己的需要去獨立思考，市場資訊充滿虛假，不應該盲目追隨附和！



10. 香港應重振奮鬥精神



我們必須勇敢指出，香港新一代缺乏競爭力！雖然天份和養份也充足，但社會失去奮鬥精神！西方價值觀的「平衡生活」、「Hea文化」，在沒有奮鬥下埋怨社會不公平！這正是香港停步，被其他地方超越的主因！筆者認為，我們追求縮短工作時間的同時，應提倡在工作時間內更有拼搏精神！並提倡前進有為！我認為政府責無旁貸，應牽頭推動奮鬥文化！







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