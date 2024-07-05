收緊按揭與市場復甦背道而馳

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現在的香港樓市十分奇怪，租金由2023年春季開始已進入了上升趨勢，直到現在升勢算凌厲，很多租客其實變相是幫業主供樓，卻不趁這個最好時機去買樓！



更加奇怪的就是剛公布的香港M3顯示，香港的資金量又再破新高，去到17.8萬億元，無論活期、儲蓄或定期存款，港幣、人民幣和美元的資金都大增，在此情形下，香港銀行居然還進行一個收緊潮，收緊按揭的風氣當然直接影響到市場，與市場復甦的趨勢剛好相反，令到樓市縱使在強勁因素下不斷改善，短期的確有下跌壓力。



近期銀行融資服務有不穩定的現象出現，有關問題正不斷擴大，為市場累積風險。筆者認為，政府應留意和作出合適介入，掌握適當的市場秩序，以避免問題過度發酵。

銀行近期收緊商業及住宅物業的信貸，令市場不穩。(Shutterstock)



問題始於商業信貸的「補倉潮」，的確，銀行在物業價格重估下，會因新估價和之前相差太大，而要求借款人「補倉」，筆者認為銀行避免風險是合情合理，但是當「純粹補倉潮引發借款人賤賣物業的現象」比「欠供款者引發的危機」多的時候，市場就會掌握不到銀行借貸的進退尺度，除了銀行與銀行之間會互相踐踏外，市場上的大部分投資者都會停止投資去觀察。以上情況在非住宅的商業信貸出現，雖然表面影響不大，但已令到市場有力的主導投資購買力幾乎完全停頓，對市場造成內傷。



住宅的按揭最近也收緊，主要是從樓花開始。近年樓花上升幅度的確高於樓市指數所反映，屯門區的呎價曾經在十多個月內由11000元去到17000元至18000元，再加上部分樓盤有高回佣的情況出現，當樓價一出現下跌，銀行便全面收緊，增加市場不安。筆者想強調，其中似乎荒廢了1997年前的樓花發售「按揭保證」或「慣例」。以前樓花發售前，很多時都會有銀行的按揭保證配合，即是到入伙時，縱使樓價跌了，都會以樓花的原價去做按揭借給借款人，這個做法的好處就是銀行已一早可以將風險評估，亦不需要考慮整體市場會出現互相踐踏的情況，更加重要就是這種樓花保證的做法，其實間接令到樓花是必須要銀行在價格上取共識，價格去得太高，銀行就自然不肯做按揭保障。筆者覺得這個制度在近年是荒廢了，我認為消委會及銷監局都責無旁貸，應該對有關的市場轉變做一些研究。我們一定要尊重銀行避風險的權利，但是要避免市場對按揭制度失信心，令市場回復更好的秩序。



近期二手市場進一步有不好的風聲傳出，報章報道不同銀行開始會在按揭年期上限方面，包括樓齡上限和借款人年齡上限作出更嚴謹的限制，這與市場復甦是行相反方向。筆者想向各位報告，我公司的按揭部暫時未找到銀行承認收緊按揭，希望有關消息是一個傳言或是試水溫。就算銀行對二手市場按揭嚴謹了不少，其實並不影響到用家，但是在彈性上就減少了很多商量的餘地。為保障精明消費者，地產代理是應該在成交前已找到銀行，掌握估價和買家的負擔。







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