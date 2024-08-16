共同維護正常借貸民權

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新冠疫情過後，政府全力回復經濟活力，包括在今年2月28日全面撤銷樓市辣招，希望釋放購買力去刺激經濟。惟近期銀行放貸變得保守，與政府復興經濟的意願背道而馳。

今次銀行收緊借貸，和過去有顯著分別。之前銀行收縮借貸的同時，也會小心平衡，避免市場因銀根短缺而產生惡性循環；但近期的銀行借貸收縮得似乎過急，在商業借貸方面，給公眾感覺是銀行大量要求補倉，令借款人被迫在市場上劈價求售。

正因為銀行的欠透明度和態度模糊，令投資者與買家不敢入市，包括上車按揭方面，明顯有保留。在缺乏彈性及負面信息太多的背景下，很多市民甚至放棄入市的念頭，市場購買力活力不繼，對市場是很大的傷害。

有很多二、三線的按揭板塊，銀行都已表態不作借貸，包括高樓齡（超過50年）及村屋，又不承認海外收入證明、對大量物業估價不足、對借貸申請採取冷對待，甚至不作表態，不少買家等到接近交易日仍未獲得答覆！

根據各大銀行的業績報告，近兩年的盈利可觀。例如滙豐香港區中期利潤，2023年和2024年都比2022年增加近倍，全年利潤方面，2023年連升第二年，比2021年增加39%；恒生銀行2023年和2024年的中期盈利，亦保持了較過往幾年高的水平，2023年的全年利潤按年增長58%；中銀香港2023年中期利潤按年增35%，2023年全年利潤則按年增長26%；渣打香港區中期利潤，在2023年和2024年分別按年錄得增長166%和18%，全年利潤方面，2023年錄得按年增長77%。

其實筆者早於6月28日以標題《按揭風潮山雨欲來》撰寫文章，反映市民的擔憂，8月9日，八大商會包括香港房地產代理業聯會、地產代理人員協會、香港地產代理專業協會、香港地產代理商總會、香港專業地產顧問商會、香港新界地產代理商聯會、地產代理管理協會及地產代理（從業員）總工會，透過經民聯會見金管局副總裁阮國恒，其後經民聯召開了記者會，引起了媒體的關注。筆者作為發起人之一，有責任作出重點詮釋，補充內容如下：

「八大商會透過政黨召開記者會，是反映因按揭保守而感到擔憂！各大商會代表全港絕大部分的地產代理從業員及大中小客戶。我們一致提出的擔憂，經民聯和金管局都受理，並召開會議去討論。此次會面金管局，並不是一些傳媒所說的爭取樓價回升，甚至不是爭取成交回增。我們只是想爭取財務穩健的買家入市能順利得到按揭而已，這是市民最基本的要求，與生意無關。」

銀行應在按揭方面加強透明度，便利投資者及小市民。(Shutterstock)

更加重要的是，會見金管局的過程中，我們為市民爭取了三項重要的權利：

第一，建立了臨時的投訴渠道。如果市民遇上不合理的收緊按揭，可向經民聯或者八大商會作投訴，並透過經民聯將相關個案呈報金管局。

第二，定下了不合理借貸的標準。根據3月28日「金管局推出九項措施支持中小企」，當中的標準不只是針對中小企，在小市民借貸上同樣適用，尤其是首兩項措施，分別是「不要求按時供款按揭客戶提前還款」及「調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期」，這是很多小市民應該要知道及很實用的，當中說出了合理追討借貸的標準。

第三，金管局和經民聯都會擔當小市民與銀行之間收緊借貸之中的代理人，會向銀行繼續溝通爭取互動。

上述三項建議是具體而且重要的，大家亦要持續跟進及鞏固，維護消費者的權利。

最後，衷心多謝經民聯的幫助，筆者作為市民，在過去數十年反映意見的日子，很多時都會遇上一些不明白小市民心聲的官員或政客，而是次會見經民聯時，深知其已經掌握社會民情和事情的嚴重性，努力協助處理和會見金管局一同反映心聲，亦有事後的跟進工夫，這是值得讚揚的。







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